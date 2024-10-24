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感恩節人氣商品帶旺概念股

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

第四季向來是全球購物旺季，亞馬遜、Meta相繼發布新品，有意搶攻感恩節到耶誕節的購物商機，相關概念股營運表現看增。

美國作為一個內需大國，民間消費支出對美國ＧＤＰ（國民生產毛額）成長扮演極為重要的角色，消費占ＧＤＰ的比例高達約七○％，除了每年為美國ＧＤＰ貢獻三．九兆美元外，亦支撐美國四分之一的就業機會。也因此，零售銷售數據是常常用於觀察美國經濟好不好的一項重要指標。

Ｑ４迎消費旺季商機

而隨著時序進入年底，年終銷售旺季也正式鳴槍起跑，這場美國零售業的年度盛事從十一月感恩節，一直到十二月聖誕節，在這段時間中各大商場、線上商店都會舉辦許多促銷活動，全力衝刺年底最後一波業績。

根據全美零售協會（ＮＲＦ）發布的數據指出，儘管通膨持續且處於高利率環境，但二○二三年假期期間的核心零售額仍較二二年的九二九五億美元增長三．八％，達到九六四四億美元，創下歷史新高紀錄，亦高於ＮＲＦ先前預測；而全年銷售額同樣創紀錄、達五．一三兆美元，較二二年成長三．六％。

法人指出，近年在年底購物旺季期間市場較為關注的龍頭股，包含電商龍頭亞馬遜（AMAN.US）、通路龍頭沃爾瑪（WMT.US）；刷卡消費的萬事達卡（MA.US）、Visa（V.US）等。此外，因運輸業需要將世界各地的商品運送到各大賣場中，以及消費者買到商品後，許多人也會透過快遞將禮物寄給親朋好友，故對於運輸類股來說年底也同樣是旺季。在此概念下，包括消費電子、遊戲機、休閒居家等相關台股族群正喜迎Ｑ４旺季商機。

亞馬遜日前發布四款新式Kindle電子書閱讀器，號稱是多年來Kindle產品線最大的一次改革。其中，Colorsoft Signature Edition是亞馬遜首款彩色電子閱讀器，而另外三款新品包括新款Kindle Scribe筆記記錄器，暢銷的Paperwhite更大且更快版本，以及輕薄入門級Kindle，搶攻歐美感恩節到耶誕節年底購物商機。

元太多箭齊發助攻營運

今年彩色電子書閱讀器迅速崛起，雖然彩色Kindle不是首款推出的產品，但其上市相當具有代表性，對此，電子紙大廠元太作為亞馬遜電子書閱讀器唯一的電子紙供應商，可以說是最大受惠者。市場也預期，亞馬遜推出彩色電子閱讀器，將可望為元太未來幾季消費電子業務（ＣＥ）提供穩定的收入動能。

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