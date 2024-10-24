半導體景氣矛盾大對決

【文／莊家源】

艾司摩爾近期財報、展望不如預期，一度引發市場驚慌，不過隨著台積電業績表現亮眼，法說會釋示出樂觀展望，ＡＩ將驅動半導體需求將持續成長。

根據美國半導體協會（ＳＩＡ）公布的資料顯示，今年上半年全球半導體市場營業額達二八六○．二億美元、年增十七．三％，在供應鏈庫存去化大致完成，再加上生成式ＡＩ蓬勃發展的帶領下，今年下半年半導體市場需求將持續成長，預估今年全球半導體營業額將重返成長，來到六一一二億美元、年增十六％，創歷史新高。

全球半導體營業額再創新高

雖然全球半導體營業額將創新高，但細分各產業來看，去年衰退近三○％的記憶體市場在ＡＩ加速器、高頻寬記憶體（ＨＢＭ）需求的帶領下，今年迎來強力反彈，整體市場營業額來到一六三一．五億美元、年增七六．八％。

相較之下，邏輯ＩＣ、類比ＩＣ與微控制器（ＭＣＵ）的表現則相對穩定，其中去年邏輯ＩＣ市場營業額在供應鏈去庫存的壓力下僅微幅成長一％，今年在全球科技巨擘積極投入生成式ＡＩ，造成輝達ＧＰＵ供不應求，推動邏輯ＩＣ市場營業額上升至一九六七．六億美元、年增十．七％。若是以台灣市場來看，法人預估今年半導體產值有望突破五兆台幣，創歷史新高，其中成長幅度最大的是晶圓代工業、年增十六．六％，主要由台積電貢獻。

ASML財報展望不如預期

受到ＡＩ需求持續推動半導體產業成長，全球半導體龍頭如台積電、輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）等股價表現續強，其中Nvidia、台積電市值創歷史新高，但就在今年十月十五日，半導體微影設備製造龍頭艾司摩爾（ASML）公布第三季財報，儘管單季營收七四．七億歐元，優於市場預期，但在手訂單量只有市場預期的一半，而且還下調明年銷售目標，預估明年淨銷售額在三○○～三五○億歐元之間，遠低於市場共識三五八億歐元，此財報、展望公布後便引發全球半導體股重挫，艾司摩爾當日股價更是暴跌超過十五％。