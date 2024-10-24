美股漲選前！？ 選後全球股市動向解析

【文／魏聖峰】

選前道瓊、S&P 500指數維持創新高，選後不論總統是川普還是賀錦麗，都知道如何執政對美國經濟最有利，而且都已經留有政績，並持續提高美國在外交與軍事上的實力。選後，美股維持多頭的機率仍高。

聯準會九月降息兩碼，正式啟動寬鬆銀根的行情。降息後，十月至今一連串的經濟數據顯示，經濟表現得比預期還強，年底前的降息幅度可能比市場預期低，一度引發美股震盪。不過，震盪後的美股維持創新高表現，近日道瓊、S&P 500指數在科技股沒有太強勢表現下還能維持創新高。十一月五日美國大選投票，大選前夕美股還能微幅創新高，代表今年是個強勁的多頭年，選後不論是川普還是賀錦麗選上，美股短線震盪後再漲的機率仍不低。

新冠疫情過後，全球經濟雖然復甦，地緣政治的風險卻比二○二○年以前的任何時期都還要嚴峻。俄羅斯入侵烏克蘭已超過兩年半，北約軍隊雖然未介入戰事，卻主宰戰事，並給予烏克蘭軍需物資，來對抗俄羅斯。歐洲各國相信，若烏克蘭撐不住，接下來俄羅斯會入侵歐洲。中東局勢也不穩定，一年多以前哈瑪斯組織攻擊以色列的音樂會，並俘虜數百人以色列人當人質，以色列總理納坦雅胡全面掃蕩哈瑪斯組織，而伊朗也趁勢以飛彈攻擊以色列。雖然一年來的戰爭以色列已經狙擊大部分哈瑪斯組織，但中東戰爭還沒結束，未來以色列很可能對伊朗還擊報復。再者，東亞局勢也不安定，日前北韓炸掉與南韓連結的兩條鐵路，作勢要南侵。中國今年來已經兩次在台灣周邊海域演習，也在南海展現影響力，也作勢隨時突破美國在西太平洋建構的第一道島鏈防線。

未來地緣政治風險升溫

由俄羅斯、中國、北韓與伊朗串連的軸心聯盟，蓄勢挑戰當前由美國在二戰後建構的秩序。不論是川普還是賀錦麗登上總統大位，都要面對未來詭譎多變的地緣政治。上述四個軸心國家都是極權政府，對抗以美國和西方國家為首的民主政府。面對未來的挑戰，美國現在正在做的就是積蓄經濟實力，以強勢美元、優異的經濟實力和強大的科技力量圍堵軸心國。這樣的情況下，美國強大的外交與軍事力量，就是要維繫強勢美元政策，未來美股的多頭極有可能是建構在強勢美元的環境下。

大選前，美國經濟比其他國家都好，全球主要科技大廠都在美國，與美國掛在一起的供應鏈和同盟國都將受益於美國經濟與科技實力的累積。選後，不論是川普還是賀錦麗當選下屆美國總統，仍要受制於美國民意的意志，持續推出符合美國經濟成長的政策，對俄羅斯與中國的科技圍堵有可能更嚴峻，擴大美國聯盟科技創新的領先幅度。我們也認為，選後短線美股可能因為短線漲幅大，出現獲利回吐賣壓並調整過大的本益比空間而震盪，之後美股還是會重回多頭懷抱。

川普在二○一七～二○年的四年任期期間，美股維持多頭直到新冠疫情爆發後才結束，之後川普輸掉總統大選而結束任期。賀錦麗是拜登的副總統，拜登在過去四年任期中，美股大部分也維持多頭。換句話說，兩位可能的下屆美國總統當選人都知道選上後要如何維繫股市的多頭，這是專家推論選後美股持續多頭的機率仍大的理由。

藍籌、科技股輪流當主角

目前美國經濟沒有衰退問題，聯準會未來不會像以前那樣一口氣把利率降到底，而是會處於降息與升息並存，藉以調整經濟動能。這樣的貨幣政策調整，會比較類似一九九四～九九年那樣地操作。當時聯邦資金指標利率大致維持在五～六％間，這段期間ＧＤＰ季化年增率平均在四．二％。未來貨幣政策調整的空間，只要經濟沒有衰退或是未出現重大意外的利空，聯邦資金利率大致維持在三．五～五％間的機率最高，聯準會希望把ＧＤＰ季化年增率調整在二～三％間。