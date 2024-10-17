特斯拉Cybercab為何市場反應平淡？

【文／周佳蓉】

一場在好萊塢片廠的「We, Robot」發表會，展示了特斯拉耕耘數年的無人計程車、自駕巴士和Optimus人形機器人成果，馬斯克對科技願景帶大家一次看。

今年美國時間十月十日，位於美國加州的華納兄弟電影製片廠，在眾人一陣歡呼聲中，載著馬斯克的Robotaxi概念車─Cybercab正緩緩駛向會場，為整場活動拉開序幕，不久後另一台容納二○人的Robovan無人駕駛巴士登場，充滿科技感的外型是接下來的重頭戲，這輛巴士用途不僅限於大眾運輸，還可以應用在物流車，擔任各式貨物的配送工作，馬斯克欲藉由這次發表會，一步步實現他多年前對於自動駕駛、共享移動的願景 。

除了純自駕概念車的推出，特斯拉還展示了最新第二代的Optimus人形機器人，這款服務型機器人展現出令人驚艷的人際互動能力，包括對話、打招呼、倒飲料、甚至還能玩猜拳遊戲，馬斯克稱Optimus未來的售價將比汽車更低，大規模量產後可低至二至三萬美元。

無人概念車具低成本優勢

Cybercab的設計理念是一款沒有後視鏡、踏板、方向盤的車輛，採用Level 4自動駕駛，完全依賴ＦＳＤ技術在無人為干預的情況下行駛。馬斯克在會中闡述商業願景，認為人類在通勤上花費的時間和擁車成本過於龐大，而Cybercab內建特斯拉多年累積的ＡＩ大數據，能夠快速分析交通路況，以最短時間將乘客載運至目的地，馬斯克將之比擬為Airbnb和Uber的綜合體，車主可以將自己的自駕車利用閒暇時間加入車隊賺取收益，Cybercab將引進全自動感應充電和自動清潔，並省去額外人力成本實現全自動化營運，且生產後訂價將低至三萬美元、營運成本降至每英里二○每分，遠低於現在巴士的平均成本（一美元／英里）。

特斯拉自駕車野心遭質疑

根據發展藍圖，自動駕駛功能（ＦＳＤ）明年起將率先在美國加州和德州實施無人監控之自動駕駛測試，並從Model 3/Y等車款開始支援，Cybercab預計於二七年實現量產，並隨著各國監管審核進度的開放擴展至美國以外地區。