快訊

採購新造F-16戰機19架生產中 顧立雄：首架戰機拚年底交機

聽新聞
0:00 / 0:00

積體光學迎來黃金年代

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

同樣以矽製程為基礎，積體光學的傳輸效率遠勝積體電路，在台積電的號召之下，積體光學的廣泛應用潛能，已經成為下一個世代的傳輸新顯學！

近來光通訊類股可以說是台股中最為強勢的族群之一，市場除了期待台積電因看好矽光子發展，可望於法說會上釋出利多消息外，十月二十三至二十五日亦即將迎來台北國際光電大展（OPTO Taiwan），都為矽光子概念股增添上漲動能。今年的台北國際光電大展，以「前瞻技術」為主題，聚焦於光電產業的創新技術與最新成果。其中，矽光子／全光網路與光電檢測預期將為本屆展會的亮點之一。

科技大咖齊看好矽光子發展

回顧今年三月的SEMICON Taiwan，時任台積電董事長的劉德音就指出，矽光子將成為半導體產業的關鍵技術；日月光投控營運長吳田玉亦曾表示，矽光子是半導體產業五到十年後的突破點，就如同過往的CoWoS。此外，英特爾（Intel）亦是早在二○二○年就已經提出矽光子將是先進封裝發展關鍵。矽光子作為近來市場討論的焦點所在，究竟何謂矽光子？有何技術優勢以致全球大廠皆積極搶進？

在了解何謂矽光子之前，還需先提及「積體電路」（Electrical Integrated Circuit; EIC）與「積體光學（路）」（Photonic Integrated Circuit; PIC）。市場耳熟能詳的晶片，其正式名稱為積體電路，是使用精密的技術將電子元件如電晶體、二極體、電阻、電容等縮小在晶片上，以進行複雜的運算功能；而ＩＣ是利用電流作為傳輸訊號，藉由各種不同方式如放大、開關、濾波等來處理電訊號。

與ＥＩＣ概念相似，積體光路則是將不同功能的光學元件如發光、收光、分光、耦合光、濾波等，利用半導體製程的技術把他們整合在一個晶片上；其使用光作為訊號源，讓光訊號在光子晶片內進行各種訊號處理。基於不同材料的光學特性以及製程技術的不同，目前ＰＩＣ的製程技術有包括矽基、三五族化合物、氮化矽、鈮酸鋰、甚至有使用聚合物製程的；其中，運用矽基平台所製造的ＰＩＣ，就是矽光子（Silicon Photonics）。

具高速率、低功耗的傳輸優勢

進一步來看，矽光子為電子與光子結合的技術，是將光路微縮成一小片晶片，晶片內導光的線路稱為「光波導」，光信號可以在「光波導」的線路中傳送；而由於光適合傳輸訊號，例如光纖就是現在網際網路的骨幹，比起電線能傳輸更快更多的資料，因此能實現高速率、低功耗的數據傳輸，且光也比電更適合做感測、影像等用途。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2322期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

延伸閱讀

神盾攜安謀 瞄準新晶片

聯鈞9月EPS 0.53元 規劃擴產

集結關鍵要角！imec車用小晶片計畫 日月光、BMW集團等夥伴力挺加入

ASML暴雷揭露晶片業兩樣情 市場緊盯台積電周四財報

相關新聞

全球多頭房市 打不死的蟑螂

受到美國房市景氣熱絡的激勵，當地家居修繕零售商羅威公司等業者，股價表現活潑，持續挑戰歷史最高紀錄。

特斯拉Cybercab為何市場反應平淡？

一場在好萊塢片廠的「We, Robot」發表會，展示了特斯拉耕耘數年的無人計程車、自駕巴士和Optimus人形機器人成果，馬斯克對科技願景帶大家一次看。

績優股強勢回歸

縱然仍有聯準會利率決策、美國總統大選等眾多不確定因素，Nvidia與台積電ADR股價都已再創新高，台灣加權指數也重返23000點，績優強勢股搭配明年展望看俏，依舊是盤面上重要的主軸。

「開盤即收盤」變成笑話 謝金河：微光中的幾個亮點

今年的諾貝爾經濟學獎頒給土耳其裔的美國經濟學家Daron Acemoglu、英國經濟學家Simon Johnson及James A. Robinson，他們得獎的重要論述是「民主和包容性制度是促進經濟發展的重要途徑」，相對法治薄弱、且制度性剝削民眾的社會，儘管給經濟增長可能曇花一現，卻往往無法持續下去！最後的結論是沒有民主的國家，即使風光一時，正如香港作家馮睎乾說：「最後還是要吃草！」

積體光學迎來黃金年代

同樣以矽製程為基礎，積體光學的傳輸效率遠勝積體電路，在台積電的號召之下，積體光學的廣泛應用潛能，已經成為下一個世代的傳輸新顯學！

製鞋供應鏈的投資新嬌點

全球運動鞋品牌力大挪移！Nike市占持續流失，Adidas、Asics重返榮耀，加上Hoka及On Running旋風崛起，製鞋供應鏈亦出現全新的投資洗牌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。