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製鞋供應鏈的投資新嬌點

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

全球運動鞋品牌力大挪移！Nike市占持續流失，Adidas、Asics重返榮耀，加上Hoka及On Running旋風崛起，製鞋供應鏈亦出現全新的投資洗牌。

隨著年輕世代追求流行的品味挪移，全球運動休閒品牌力明顯潮起潮落，美國運動用品龍頭大廠Nike日前公布上半年財報，再度不如預期；然愛迪達（Adidas）及亞瑟士（Asics）潮鞋銷售則如日中天，加上新竄起的跑鞋品牌Hoka及On Running仍快速擄獲菁英跑者的目光，全球運動鞋品牌看好度大挪移，獲得新品牌加持的製鞋代工廠及鞋材供應商營運也跟著注入新氣象，包括來億ＫＹ、志強ＫＹ、南寶、百和及百和興業ＫＹ成製鞋業投資新焦點。

運動鞋龍頭大廠Nike不僅上季營收下滑一成，並預期本季營收減幅上看十％，且宣布撤回全年財測及延後舉行投資人大會，一連串的利空再度驚動全球機構法人，Nike股價並持續垂淚，摩根士丹利證券直言，針對製鞋產業投資必須更加慎選，建議持續避開Nike供應比重高的代工廠如豐泰，未來一段時間投資建議偏向Nike代工比重低或者非Nike品牌比重高的利基代工廠，如來億等。

Nike持續讓出市占

品牌運動鞋廠的銷售力道，往往影響代工廠的營運甚鉅，若代工廠的品牌客戶高度集中，影響更非同小可。以豐泰為例，高達九成營收比重來自Nike，全球景氣走向復甦，加上庫存偏低，理應帶動製鞋業出現營運成長，然今年前八月豐泰累積營收僅小幅成長四．五％，絲毫感受不到消費力道復甦的喜悅，Nike的庫存居高不下、且銷售遲滯，主力代工廠豐泰營運也跟著呈現低度成長。

反之，搭上Adidas看台潮鞋Samba、Gazelle、Campus銷售長紅列車的來億，營運本就有一定的基本成長盤，耕耘十年的品牌客戶Deckers產品也開花結果，旗下的Hoka One One品牌跑鞋快速崛起，並風靡全球菁英跑者圈，來億身為Hoka全球第二大供應商，營運成長動能扶搖直上不在話下，隨著產能持續開出，加乘來億營運一路躍進，今年前八月累計營收成長幅度高達三五％，上半年每股盈餘並高達八．一元，成為今年製鞋業最閃耀的投資新星。

製鞋代工廠與運動品牌廠營運向來唇齒相依，一般而言，品牌廠都能讓利給代工廠，但毛利率約莫落在十五～二○％間，獲利要能進一步突出，就得靠製鞋代工廠的管理能力，賺的是十足的管理財。早期來億的主力客戶為愛迪達，客戶亦有過度集中的風險，不過，在董事長鐘德禮高瞻遠矚耕耘品牌客戶Deckers長達十年，Hoka近年爆紅，來億也雨露均霑，不單押一家品牌客戶，並分散品牌策略奏效下，來億營運榮景仍可期。

來億品牌客戶左右逢源

愛迪達及Hoka兩大主力品牌銷售發威，來億產能供不應求，今年六月中公告取得越南隆安省約三公頃的土地使用權，以因應客戶需求、擴大研發規模和樣品生產產能；此外，今年五月進入量產的印尼廠，今年生產目標為五百萬雙，預計明年將提升至一二○○萬雙，並逐年提高至月產能二百萬雙，印尼廠產能逐步開出挹注，來億九月營收雖出現下滑，但第四季拉貨動能將再重啟，並有望再創歷史新高，單季營收將持續站穩百億元，股價將有強勁的獲利支撐，回檔空間將有限。

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