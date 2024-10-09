鴻海科技日 除了電動車還有…

【文／莊家源】

今年度的鴻海科技日於南港展覽館盛大舉行，主要聚焦在ＡＩ伺服器、電動車等應用的發展進度，鴻海集團持續展現其在科技產業的領先地位。

今年的鴻海科技日（HHTD 24）已邁入第五年，此次舉辦規模比以往更盛大，主要聚焦在ＡＩ完整解決方案、三大平台（智慧製造、智慧電動車與智慧城市）、國際化及供應鏈關係等四大主題，其中鴻海與輝達（Nvidia）合作的ＡＩ伺服器GB200量產版將亮相，同時還有Model D、Model U兩款新電動車亮相，成為眾所矚目的焦點。

GB 200伺服器年底出貨

今年八月，市場傳出Nvidia GB200將延後一季出貨，引發ＡＩ族群股價大幅修正，但Nvidia執行長黃仁勳日前接受美國媒體ＣＮＢＣ專訪時表示，目前Nvidia新一代Blackwell架構ＡＩ晶片已全面投產，且需求相當強勁；而在鴻海方面也透露GB200伺服器將於十一月生產、十二月出貨的訊息。

其實，鴻海在八月舉行的法說會時就有提到，鴻海是GB200伺服器的首家供應商，將於今年第四季小量出貨、明年放量，今年GB200伺服器出貨與否對營收影響不大，若GB200出貨時程不變，整體ＡＩ伺服器表現還可能優於原先預估，因此維持今年ＡＩ伺服器占整體伺服器營收四○％目標不變。

研究機構TrendForce表示，受到各大雲端服務廠商持續擴大採購ＡＩ伺服器，今年的ＡＩ伺服器產值將逾一八七○億美元、年增六九％，其產值占整體伺服器的六五％，主流搭載ＧＰＵ的ＡＩ伺服器占比約七一％。

隨著市場對於高階ＡＩ伺服器的需求仍強，與台積電CoWoS及海力士、三星與美光等對高頻寬記憶體（ＨＢＭ）積極擴產下，看好GB200伺服器可望在明年逐步放量，法人預估明年GB200 NVL36需求量將躍升至約五萬台、NVL72版本則約一萬台，以每台NVL36版本的單價約一八○萬美元、NVL72版本的單價約三○○萬美元來估算，光是GB200伺服器就可創造高達一二○○億美元的產值。

另外，近期摩根士丹利證券發布的鴻海買進報告中提到，Nvidia GB200的出貨時間不會再延後，看好鴻海將持續受惠於ＡＩ需求提高，給予鴻海的二七○元目標價；摩根大通證券則預估明年ＡＩ伺服器占鴻海營收比重將達二七％，看好鴻海將受惠產品組合轉佳，帶動毛利、營益率改善，給予二六○元的目標價。

受到Nvidia H200的追單效益，與iPhone 16新機出貨貢獻下，鴻海今年九月營收七三三○億元、月增三三．六九％、年增十．九四％，創同期次高，累計前九月營收四．七二兆元、年增九．七％，創同期新高，上半年ＥＰＳ四．一二元。

鴻海營運展望樂觀

法人認為進入第四季傳統電子旺季後，iPhone 16仍維持原訂單量，再加上Macbook、iPad新品貢獻，與H200訂單持續成長，第四季營收季成長有望達二○％。另外根據Nvidia的產品架構，GB200 NVL72為主流產品，GB200 NVL36為過渡性產品，因此除了原訂單維持不變之下，往後新增訂單將以GB200 NVL72為主，而鴻海身為GB200 NVL72的主要組裝廠，受惠程度最大，看好鴻海明年在Blackwell系列的市占率將提升至四○％以上，加上零件自製率同步提升，將帶動毛利、獲利表現持續成長，明年獲利有望挑戰一．五個股本。