【文／莊家源】

回顧過去半導體產業的歷史中，英特爾（Intel）在過去有相當長的一段時間都被視為產業的龍頭、巨擘，當Intel跨入晶圓代工領域時，台積電創辦人張忠謀曾以七○○磅的大猩猩形容，意指在技術及資本支出方面台積電都落後於Intel，突顯其強大，如今在最近的十年間卻發生重大變化，台積電不但在獲利、技術超車Intel，甚至還將接獲Intel的委外大單。

Intel錯失兩大成長動能

過去在ＰＣ市場的全盛時期，Intel憑著自產自銷的實力，讓自家ＣＰＵ稱霸全世界，當時第二名的超微（AMD）仍遠遠落後，而台積電的晶圓代工模式當時正處在成長階段，後來網路通訊與智慧型手機市場快速崛起，台積電堅守不與客戶競爭的代工模式，成功吸引蘋果（Apple）、華為、聯發科等大客戶下單，台積電在一四年一舉將資本支出拉升至一○○億美元，與當時兩大競爭對手Intel與三星（Samsung）平起平坐。

反觀Intel，由於其製造的ＣＰＵ以x86架構為主，優點是效能強大，但在手機市場講求的是功耗，再來才是效能，因此Intel錯失了龐大的手機市場商機，在一七年台積電的市值一度超越Intel，但到了二○二○年，從Intel宣布推遲七奈米計畫，並擴大委外晶片製造後，台積電正式拉開與Intel市值的差距。

近年，隨著生成式ＡＩ需求快速崛起，以通用型伺服器為主的Intel又錯過的成長列車，由於通用型伺服器並無圖形處理器（ＧＰＵ）配置，而ＧＰＵ在處理構建和訓練大型ＡＩ模型所需的數據運算時，相較ＣＰＵ更具效率，因此目前主流ＡＩ伺服器皆採CPU+GPU架構，主要競爭對手如輝達（Nvidia）、AMD透過自行研發、併購的方式布局ＧＰＵ領域多年，並陸續推出自家ＡＩ晶片搶占市場，其中Nvidia去年資料中心ＧＰＵ出貨量達三七六萬顆、年增四四．二％，Nvidia以九八％的市占率壟斷市場，而台積電身為Nvidia在ＡＩ晶片的獨家代工廠，自然成為ＡＩ趨勢下的直接受惠者之一。

Intel晶圓製造部門面臨壓力

今年八月一日，Intel宣布將裁減十五％的員工，即約一．五萬人，並宣布在第四季暫停配息，在財報部分，今年第二季稅後虧損十六億美元，其中主要受到晶圓製造部門虧損擴大至二八．三億美元影響，第三季財測營收預估季增一％，遠低於競爭對手AMD的十～二○％，且AMD第三季在資料中心的營收有望首次超車Intel，而目前Intel的市值只剩下約一千億美元，AMD約三八○○億美元，台積電ＡＤＲ則約八千億美元左右。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2320期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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