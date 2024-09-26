蘋果AirPods切入助聽器市場 掀起市場震撼彈

【文／周佳蓉】

在美國ＦＤＡ放寬非處方箋助聽器規範後，蘋果AirPods Pro 2跨足助聽器市場，為聽損人士帶來更便利、平價的選擇，是否會引起助聽器產業的新革命？

蘋果舉辦秋季發表會，轟動發表了iPhone 16系列、Apple Watch 10/Apple Watch Ultra 2等引人注目的新品，不過真無線藍牙耳機除了發表二款第四代AirPods 和AirPods Max之外，同時也破天荒宣布對二三年出廠的AirPods Pro 2將做重大更新，更新軟體後AirPods將化身為助聽器，掀起了市場震撼彈。

助聽器普及率有成長空間

世界衛生組織（ＷＨＯ）今年二月發布聽力報告，全球在二○二二年有超過十五億人至少一隻耳朵患有聽力損失，超過五％的人口約四．三億人需要透過治療解決問題，就廣義來看，失能性聽力損失是指聽力較好的耳朵聽力損失大於三五分貝、聽力低於正常聽力（雙耳聽力閾值為二○分貝或佳）稱為聽力損失，再將之分為輕度、中度、重度或極重度四個等級，而ＷＨＯ預測二○五○年全球將有二五億人出現一定程度的聽力損失，其中至少七億人需要聽力復健，尤其在全球部分國家進入高齡社會後，老年人口增加、年輕人聆聽習慣改變的趨勢下，聽力已漸漸成為新興的健康議題。

蘋果的聽力輔助功能是透過十五萬個真實聽力圖，以及超過數百萬次模擬訓練打造，將AirPods Pro 2作為輔助聽力設備，在軟體更新功能後，利用耳機和配對的iPhone或iPad進行聽力測試，並且依靠助聽演算法為用戶強化特定聲音，蘋果所配備的助聽功能Hearing Aid Feature（HAF）是一款醫療應用軟體，在ＦＤＡ非處方助聽器法規上路後，是首款獲得批准的軟體解決方案。

根據美國語言聽力學會（ＡＳＨＡ）指南，傳統助聽器價格高昂，每隻動輒上千美元，助聽器和聽力檢查通常還不含在基礎醫療保險範圍中，讓許多有著聽力困擾的人望而卻步，也導致助聽器普及率一直不高。全球五大助聽器製造集團，占據著超過九成以上的市占，包括Phonak、Oticon、ReSound、Starkey、WS Audiology是由Signia、Widex兩家於一九年合併成立，這些集團底下還有其他子廠牌，不僅僅提供自有品牌，有的更積極於手機系統整合規格，例如通過蘋果的MFi認證或安卓系統的ＡＳＨＡ認證，但ＷＨＯ卻指出，全球聽損人口中僅有十七％配戴助聽器。