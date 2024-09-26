輝達GB200主要競技場在液冷 外資重新關注液冷散熱產業

【文／林麗雪】

輝達Blacewell GB200伺服器量產雜音及規格調整陰霾消除，液冷散熱明年產值將大噴發，散熱股大幅回檔後，已吸引大型外資法人重新審視投資契機。

輝達Blackwell GB200 AI伺服器出現量產雜音及規格調整，加上股價漲高後，使得近期投資人對於ＡＩ股追逐熱情一度冷卻，但外資機構全面盤查後，不僅對明年ＡＩ伺服器的出貨深具信心，並認為在扣除晶片外的零組件中，水冷散熱含金量高，明年產值成長驚人，散熱股經回檔後，已具投資吸引力，是逢低承接好時機。

GB200主要競技場在液冷

ＡＩ晶片大廠輝達近期針對旗下產品線進行調整，除了既有Blackwell GB200量產稍稍延遲外，並新加入氣冷為主的GB200 Ultra伺服器解決方案，預計將有機會在明年第三季量產，以完善其產品線。輝達的產品線調整，也在近期引發市場對於水冷市場需求的擔憂，導致散熱股大跌，包括奇鋐、雙鴻自高點回檔，修正幅度分別高達三八％及四八％，調整劇烈。

但野村證券在全面盤查所有供應鏈後認為，輝達Blackwell GB200的出貨預期雖重新調整，但其觀察到，全球雲端服務供應商（ＣＳＰ）對於高端伺服器的訓練需求仍相當強勁，對於GB200的需求持續增長，而輝達加入較低階的B200A GPU晶片及GB200A Ultra NVL36系統，除了完善產品線的提供外，也是較好的成本結構，對於輝達是正向的一步。

而隨著CoWoS產能逐漸舒緩、供應逐漸增加，及輝達產品線經調整後，可望填補高階Oberon架構及目前主流架構ＨＧＸ間的缺口，相信明年ＡＩ伺服器的營收成長率將獲得調高，該機構預估，新Oberon架構在輝達ＡＩ伺服器滲透率將在明、後年分別達到四八％及六三％，等同於NVL72伺服器機櫃在明後年的需求將分別達到四萬四千台及六萬四千台，其中氣冷為主的GB200 Ultra將分別占二七％及三八％；必須用水冷的GB200則將在明、後年各占七三％及六二％，顯見水冷商機龐大。

再者，GB200所需的水冷系統，又分為水對氣及水對水二種，GB200 NVL36（每個機櫃能耗功率六六～八○kW）主要為水對氣散熱系統；GB200 NVL72（每個機櫃能耗功率一三二～一六○kW）則為水對水散熱系統，鑒於四大ＣＳＰ廠對於高階GB200伺服器需求殷切，野村預估，輝達ＡＩ伺服器的水冷滲透率將從今年的八％，至二○二五、二六年分別提升至四三％及四七％，並預估全球水冷市場規模將從今年的一二一億台幣，十倍增長至明、後年的一二二九億及一二九二億台幣，明年水冷產值將大噴發。

奇鋐、雙鴻競技大贏家

另根據其估算，在二四～二六年期間，水冷板、冷卻液分配裝置（ＣＤＵ）及分歧管（ＣＤＭ）將分別占整體水冷市場四○～五五％、三○～四○％及十五～二○％的產值比重，水冷板及ＣＤＵ含金量之高可以想見。