謝金河：台積電再度領軍攻堅

【文／謝金河】

即將進入第四季，世界的變化也愈來愈精彩，從八月五日日本銀行宣布升息○．二五％帶來全球股災，日經指數單日大跌四四五一點，接著是美國Fed宣布降息兩碼，美國最後一次升息是去年七月二十六日，這次在九月十八日宣布降息兩碼，比市場預期的一碼還多，但美股當天都大漲回應。

深滬股市「死貓跳」？

接下第三棒的是中國，眼看著股市頻頻下挫，房地產泡沫愈演愈烈，九月二十四日人行行長潘功勝領銜祭出「無敵超級組合拳」，這套拳法包括：一、降準○．五％，預計為股市帶來逾八○○○億人民幣活水，人行並且擺出「無底線支持的態度」；二是七天期逆回購率從一．七％降為一．五％；三、引導銀行把存量房貸降約○．五％；四、全國購房首期下限統一為十五％；五、人行支援保障性住房再貸比例上升至一○○％；這是人行史無前例重量級的組合拳。

九月二十四日這一天，恆生指數大漲七五三．四五，漲幅四．一三％，國企指數大漲三二五．三九，漲幅五．○九％，這是近幾年來國企指數罕見的巨大漲幅，中國的滬深三○○指數上漲一三九．一五，漲幅四．三三％，深證上漲三．九五％，上證上漲四．一五％，中國祭出史上最威猛的救市方案，從股市首日的反應來看，表現相當強烈，不過深滬股市都在歷史低檔區，是不是只是一次「死貓跳」的反彈？還是長期頹勢的扭轉？值得關注！

八月下旬，活躍中國股市的宋文雷先生來台，我和他吃了一頓中飯，他問我中港股市有沒有出現迴光返照式的反彈逃命波？我說機會有，尤其是在美國降息後，中國壓力會減輕，此時是人行最好救市的機會！九月十八日美國Fed降息兩碼，中國人行選在六天之後出手，時機選得不錯，阻力也降低很多，這當中香港比較有代表性。

港幣的聯繫匯率釘住美元，美國升息，香港壓力最大，港股今年元月最慘跌到一四七九四，五月又彈升到一九七○六，這次回檔到一六四四一．四四，重新站上一萬九千，國企指數最慘跌到四九四三．二四，後來彈升到六九八六．二，這回跌到六七一四，在救市組合拳猛力放水的情況下，港股的表現會優於深滬股市，但是中國存在的房地產泡沫問題，恐怕仍一時難解。

美、中、日是世界三大經濟體，如果加入歐盟、歐元區最近也降息，走勢與美國同步，這三大經濟體正好出現完全不一樣的貨幣政策與走向，首先是日銀宣布升息，從○到○．二五％，這只是日本的一小步，沒想到卻觸發金融市場最敏感神經，八月五日這一天，日經指數大跌四四五一，跌幅十二．四％，東證也慘跌十二．三％，日本的金控、證券股一天跌幅都接近二○％，日銀總裁植田和男眼看這個衝擊太大，立刻發表談話說，若對全球金融市場造成太大衝擊，日本銀行會暫緩升息腳步。

日圓熱錢平倉爆日股大跌

其實日本最敏感的神經是日圓，這次日股大跌，最重要的源頭是日圓突然從一六一．九五跑到一四一．七，日圓急升，觸動了日本利差交易（Carry Trade）的熱錢回流，過去日本低利率提供全世界便宜資金的銀彈，很多投機性的資金借日圓去投資其他標的，日圓利率趨近零，而美國公債殖利率逾四％，這次美國要降息，十年期公債殖利率降為三．七四％，而日本要升息，十年期公債殖利率一度升高到一．○二％，美日公債殖利率利差「極小化」，造成很多借日圓的熱錢平倉交易，也觸發了日股的大跌。