半導體設備產值再升溫！設備展遺珠 補漲還不遲

【文／吳旻蓁】

科技新應用帶動全球半導體產業蓬勃發展，使設備股成為盤面焦點；近來，資金亦開始著墨股價還未有大幅度上漲或本益比較低的個股，有望成下一波指標。

近年，受惠各樣顛覆性的科技新應用傾巢而出，成為支撐全球半導體產業強大的基礎和成長潛力，根據麥肯錫（McKinsey & Company）報告指出，預測半導體產業二○三○年前的年複合成長率將以六至八％速度成長；在平均價格每年約漲二％，且供需回歸平衡的前提下，半導體產業有望在二○三○年達到一兆美元的規模。

半導體設備產值再升溫

而半導體產業的蓬勃發展，則可從設備市場的動向來一目了然。SEMI國際半導體產業協會於七月公布年中整體ＯＥＭ半導體設備預測報告，預估二四年全球半導體製造設備銷售總額將較去年同比增長三．四％，攀上一○九○億美元新紀錄，此成長力道也將延續至二五年，在前、後段製程需求共同驅動下，銷售總額可望再創歷史新高，來到一二八○億美元。

半導體製造設備市況展望佳，尤其近兩年在台積電積極擴充先進封裝產能之下，CoWoS相關概念股不僅營運受益，更是台股中一大焦點主軸，不少個股今年股價均走出一波大多頭行情。而在先前九月四日到六日的國際半導體展SEMICON Taiwan登場之前，設備類股也一齊上演歡慶行情，包括弘塑、辛耘、萬潤、志聖、均華、均豪等股價都衝出歷史新高。

惟經歷顯著的上漲後，已有不少設備廠本益比已處於相對高檔的水準，在當前震盪盤勢之際，此時可以說是時候去留意股價還未有大幅度上漲或是本益比較低的設備股，或將有望成為下一波多頭領頭羊。其中，近來像是致茂股價就有逐步升溫跡象。其為自有品牌的自動化檢測設備大廠，商品包含提供產業相關之測試儀器設備及整合自動化測試系統，下游客戶主要是晶圓廠、ＩＣ封測廠、太陽能、ＬＥＤ廠、鋰電池廠等。

致茂受惠ＡＩ相關及高速運算（ＨＰＣ）應用增加，帶動系統級測試（ＳＬＴ）機台出貨強勁，且美系客戶對整體測試設備供應鏈持續加單，挹注營運表現，八月營收達二○．七二億元，月增十五．八％、年增十．五三％，改寫同期次高；累計前八月合併營收為一三七．九五億元，較去年同期成長十五．○二％，續創同期新高。

致茂ＳＬＴ訂單滿載

值得一提的是，在ＳＬＴ機台出貨暢旺下，致茂半導體及矽光子測試解決方案今年上半年營收貢獻較去年同期成長二○○％，營收占比由第一季的三五％提升至第二季的四六％，首度超越自動化檢測等業務，成為營收貢獻主力。