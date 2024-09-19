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PS5 Pro搭AI熱搶先上市 電玩市場規模持續成長

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

隨著三大遊戲機業者相繼發表新品，其中PS5 Pro在軟、硬體升級，與導入ＡＩ功能優化遊戲體驗與提升效能，有望為相關供應鏈帶來新業績成長動能。

今年九月，Sony發表旗下效能強化版PS5遊戲主機（PS5 Pro），預計九月二十六日開放預購、十一月七日全球同步開賣；而競爭對手微軟（Microsoft）的Xbox Series X/S系列也將於今年十月推出三種新款式主機；任天堂Switch2也傳出提前至今年底發表，三大遊戲機巨頭不約而同在年底推出新機種，搶攻歐美耶誕節商機。

Sony、微軟新款主機亮相

從PS5 Pro的外觀來看，與前一代PS5相比的變化並不大，但在內部軟、硬體方面主要有三項顯著提升，其中在ＧＰＵ運算單元數量多了六七％，記憶體速度增加二八％，讓遊戲畫面的渲染速度最高可提升四五％；同時也強化光線追蹤技術，與PS5相比，光線追蹤速度快了二～三倍，帶來更即時的光線反射與繞射效果，另外也基於機器學習的畫質增強技術（PlayStation Spectral Super Resolution，PSSR），可從像素等級分析畫面，增加細節提高解析度，PSSR有特別訂製的硬體及ＡＩ函式庫運作以提升效能。

其他還有像是包括PS5 Pro Game Boost，讓PS5 Pro可向下相容超過八五○○款的PS4遊戲，此功能不僅僅是可遊玩而已，還能穩定或改善效能、加強畫質、提高解析度。另外，PS5 Pro也有感提升內部存儲空間，從八二五ＧＢ提升至二ＴＢ，還支援最新的Wi-Fi 7技術，配合Wi-Fi 7路由器可帶來大幅的無線網路速度提升。

根據Sony公布的第二季財報數據顯示，遊戲業務營收達八六四九億日圓、年增十二％，PS5累計銷量已突破六一○○萬台，雖然今年第二季PS5銷售量僅二四○萬台，遠低於去年同期的三三○萬台，主要原因在於大部分玩家已開始期待新款遊戲主機發表，因此影響現有產品銷售表現，法人看好隨著PS5 Pro正式亮相，搭配年底歐美耶誕檔期，應有助於提振銷售表現。

另外，微軟旗下Xbox Series X/S系列也預計十月中旬推出三款新機種，分別是一ＴＢ的白色數位版Xbox Series X，以及二ＴＢ的黑色Xbox Series S與一ＴＢ的白色Xbox Series S，主打搭載了更強大的處理器和顯示卡，與更大的儲存空間來吸引消費者。

電玩市場規模持續成長

隨著全球電玩市場持續成長，台北國際電玩展（TGS 2025）將於明年一月在南港展覽館舉行，截至目前為止已有超過五○％展區已額滿。根據調研機構Precedence Research發布的資料顯示，二○二三年全球電玩市場規模為二四八五．二億美元，預估今年將達二七四六．三億美元、年增十．五％。

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