Metalens掀光學技術新革命 蘋果發展3D影像升級關鍵技術

【文／林麗雪】

Metalens掀光學技術新革命，蘋果發展３Ｄ影像升級關鍵技術。

智慧型手機許久未見規格升級，新機發表乏善可陳，不過，今年起有望不一樣！蘋果九月十日將舉行一年一度的發表會，市場對於全新iPhone 16系列手機充滿期待，除了聚焦ＡＩ功能展現外，iPhone 16 Pro甚至之後的iPhone 17，將在鏡頭及Face ID迎來重大變革，都讓光學鏡頭及光學半導體產業今年起營運有望喜滋滋。

潛望式鏡頭規格持續下放

蘋果首款ＡＩ手機將問世，連帶硬體也開始啟動變革升級，讓研調機構對於蘋果新一代的智慧手機換機需求深具信心，美國知名投資銀行Wedbush即指出，由於全球約有三億支已使用四年的iPhone手機沒有升級，有利於蘋果新機的換機需求，該機構並將iPhone 16系列初期出貨量上修至超過九千萬支，超越市場預估的八○○○～八四○○萬支，並相信在ＡＩ驅動智慧型手機的升息周期來臨下，蘋果明年在iPhone的銷量可望突破二．四億支。

iPhone手機有望重新迎來龐大的換機需求，進而拉動供應鏈重啟復甦，而其中，規格變動最大且含金量最高的鏡頭及感測，更將因為規格升級而大為受益，成為蘋果新機發表最High的供應鏈，光學鏡頭廠大立光及玉晶光評價調升行情有望隨著新機發表而延續。

首先，就相機鏡頭部分，因為蘋果的設計規格放寬，加上大立光的生產良率大幅提升，去年僅在iPhone 15 Pro Max導入的潛望式鏡頭，今年規格將下放，iPhone 16 Pro將會跟進Pro Max，導入五倍潛望式鏡頭；至於超廣角鏡頭則會同步升級成四八○○萬畫素。

由於iPhone 16 Pro與iPhone Pro Max將配備更大的螢幕，且都採用潛望式鏡頭，規格升級下估計將拉動高階蘋果手機出貨量成長，並顯著提升大立光的營收與利潤。再者，iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max的超廣角鏡頭同步升級，玉晶光是超廣角鏡頭的主要供應商，加上其生產良率持續提升，玉晶光今年獲利有望較去年持續大躍進，並重返獲利榮耀。

Metalens將顛覆光學產業

不過，手機鏡頭規格升級，也引發一些副作用，潛望式鏡頭的導入，造成鏡頭厚度增加，也讓手機愈來愈重，進而影響用戶體驗，為解決此一問題，蘋果先前啟動計畫在旗下產品的Face ID系統採用超穎透鏡（Metalens）技術，這是一種使用光刻技術製作的超薄晶片，因其具備更高效的光線折射能力，不僅可以減少鏡頭的厚度與重量，還能提升掃瞄精度，提供給使用者更好的臉部辨識體驗。