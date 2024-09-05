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蘋概股的新動能來了嗎？iPhone 16能催出AI智慧機換機潮？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

隨著iPhone 16見真章的日子逐漸逼近，不意外地，蘋概股將是九月台股鎂光燈的焦點，能不能催出ＡＩ智慧機換機潮就看下半年！

市場密切關注蘋果秋季發表會新iPhone的到來，官方八月底披露正式邀請函，預計台灣時間九月十日發表各式iPhone、AirPods 和Apple Watch等新品，邀請函以「It's Glowtime」為題，搭配多彩的蘋果符號和Siri意象的設計，也預示了自今年六月蘋果宣布將進軍ＡＩ之後，將是格外受矚目的一場發表會。

i16銷量估八千萬支起跳

就如同三星以Galaxy AI之姿在智慧機手機市場攻城掠地，儘管後有許多陸系品牌廠追兵在後來勢洶洶，三星仍奪下全球智慧機最高的市占率寶座，而蘋果在新機導入ＡＩ模型與Siri語音助理結合後，將提供用戶更加智慧化、自動化與個人化的使用體驗，新機如何與Apple Intelligence整合？實用性如何？能否順利引起消費者的換機誘因，都是法人相當關心的重點。

根據多位分析師與外媒的說法，多數看好iPhone 16出貨今年將重拾成長力道，初期整體出貨預估約落在八千萬～九千多萬支不等，最樂觀的上看一億支數量，不過也有相對保守的海通證券，預估新機出貨量約八八○○萬支，認為不會有超級換機潮，知名天風證券分析師郭明錤則從供應鏈訪查、Apple Intelligence更新速度角度來分析，由於下半年發布時僅支援英語，認為對iPhone 16銷量不能過度樂觀。

距離新機發表會亮相倒數計時中，分析師預估，此次ＡＩ新機出貨將主要為高階機種，由於Pro Max機型目前已占iPhone約四○％份額，若規格差異化策略持續，郭明錤則直指將顯著貢獻更多硬體營收和獲利。

蘋果大力扶植印度新基地

外媒報導，自下游供應商的零組件訂單推估，高階的iPhone 16 Pro/Pro Max銷售量將達整體出貨近七成，其中ＥＭＳ大廠鴻海因為代工高階產品最多，被視為最受惠公司。因應訂單需求，富士康鄭州廠正在大力招募「高價工」，逾五萬名員工在八月開始湧入鄭州廠，儘管見到招工潮，組裝廠加速外移中國的腳步卻並未停下。

鴻海集團的旗下關係企業或子公司如臻鼎ＫＹ、正崴、工業富聯、鴻騰精密在這幾年對印度的投資動作逐漸擴大，而今年董事長劉揚偉就算缺席法說會也要赴印度與總理莫迪會面，顯見公司對印度投資的高度重視。

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