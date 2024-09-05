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新話題股！次族群中小型股輪番表現

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

加權指數進入反彈後的修正整理格局，AI相關個股漲勢暫歇，盤面未見胃納量夠大的主流族群表態，次族群中小型股依題材輪番表現，擁業績與籌碼優勢股，較具有表現機會。

繼八月五日先創下史上最大跌點一八○七點，兩天後隨即創下史上最大漲點七九四點的大幅震盪，於八月中旬後至九月三日，指數多侷限於二二○○○～二二五○○○點之間狹幅震盪，期間包含第二季暨上半年財報、Nvidia財報、全球央行年會與ＭＳＣＩ指數調整等事件，都未能讓股市激起太大的漣漪，然九月四日受美股影響，再度出現千點跌幅。

千點跌幅再現

美國聯準會主席鮑威爾在全球央行年會上表示，降息的時機已到，而八月大震盪主因的日圓匯率與貨幣政策，日本央行總裁植田和男表示，一旦確認前景變得更加準確（即若經濟與物價表現符合預期），將調整貨幣寬鬆程度。年底前，聯準會將有高機率降息，差別是到底幾碼？幾次？日本央行也可能還有再次升息的動作，貨幣政策的改變，將是國際資金流動下一步的重要指標。美元指數目前在一○一附近，日圓則在一四五上下，新台幣約三二元。

美國三大指數近期表現最佳的是道瓊指數，再創歷史新高，關鍵多為老牌藍籌股漲勢帶動，S&P 500指數一度逼近歷史高點，目前在二○日均線之上震盪，代表科技股的Nasdaq，二○日與六○日均線再度失守，與台股連動性最高的費城半導體，反彈未能突破六○日均線屬相對弱勢，且再次跌破短期均線。德國股市創下新高，日、韓、台股市都進入反彈後的修正格局，中國股市則仍持續破低，與中國關聯度高的個股必須特別謹慎。

台灣加權指數自波段低點反彈，兩度無法越過六○日均線，受到美股影響而再次回到一二○日均線之下，成交量能也在萎縮過後放大，技術指標較不利於短多發展，短中期均線趨於糾結，二四○日線則維持上升軌道，乖離率已明顯縮小。櫃檯指數在前波段出現斷頭清洗浮額，籌碼屬相對乾淨，帶動反彈幅度較高，目前姿態也高於加權指數，顯示中小型股相對較具有表現空間。

外資續賣、投信續買

近期盤面上相對有所表現的族群，題材性多半與展覽或是論壇有關，包含八月底的台北國際自動化工業展與台灣機器人與智慧自動化展，九月初則有矽光子國際論壇與台灣國際半導體展，為相關個股帶來一定程度的動能，然而受制於低量環境，擴散效果不彰、延續性也不強，且事實發生之後，必須要留意後續是延續攻勢或利多出盡。

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