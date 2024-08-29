領先飛越24416的新強勢股 9月將開啟降息循環

【文／黃俊超】

美國聯準會降息在即，台股反彈後進入量縮整理區間，等待新的催化劑與趨勢方向，然個股仍具有表現空間，尤其擁有題材、籌碼加持的領先創高強勢股。

美國聯準會主席鮑威爾在全球央行年會上表示，調整貨幣政策的時候已經到來，政策走向很明確，降息時間與步調將視數據、後續展望及風險平衡而定。雖然未明示降息確切時間點及幅度，且市場早已對九月降息充滿期待，不過從鮑威爾口中說出來就是不一樣，美元指數來到一○○．五一四，之前震央的日圓升值進入一四○～一五○區間，新台幣也升破三二元。

早在鮑威爾開金口之前，美國聯準會官員及會議紀要就已有「鴿」可循，市場預期九月的利率決策會議，將至少降息一碼。根據剛出爐的七月耐久財訂單數據來看，月增率九．九％遠高於預期與前值，主要來自於飛機訂單成長，不過若是排除波動較大的運輸項目，則核心耐久財月增率呈現下滑，顯示企業投資仍屬相對謹慎。

九月將開啟降息循環

目前美股道瓊指數已領先創下新高，S&P 500指數也在歷史高檔區，代表科技股的Nasdaq站在六○日均線之上，代表中小型股的羅素二○○○也回到所有均線之上，反倒是原先最為強勢的費城半導體指數，本波反彈尚未突破六○日均線，重點在於美國時間二八日盤後ＡＩ之王Nvidia的財報與展望，架構在今年上漲逾一．六倍的背景上，若能優於預期、甚至令人驚艷，則有望帶動台積電領軍ＡＩ族群與權值股向上突圍。

回到台股來看，加權指數兩度挑戰六○日均線，可惜都未能順利站上，黃金切割率計算反彈○．六一八倍的位階，基本上與六○日均線相當，若站上將有機會轉向回升行情，不過近期成交量能明顯不足，反彈過後觀望氣氛濃厚，近五個交易日平均成交量低於三一五○億元，近十個日交易日也降至三四○○億元之下，等待不確定因素逐漸消除與利多催化劑。

美股過去十年的九月分，三大指數與費城半導體都是下跌七次、上漲三次，我國股市與美國股市、尤其費城半導體指數具有高度連動，統計自二○○○年以來共二四次，共下跌十三次、上漲十一次，雖然比率不至於太過懸殊，但是平均下跌幅度二．四六％卻高居單月之冠，若以近十年來看，同樣也是僅三次上漲，平均跌幅二．○八％，不過十一月至隔年三月上漲機率與幅度都頗為亮眼，忍耐是為了更光明的未來。

櫃檯指數在歷經八月上旬清洗浮額過後，籌碼已屬相對乾淨，不僅領先加權指數站回到六○日均線之上，也已突破黃金切割率○．六一八倍的位階，雖然成交量能同樣出現降溫，不過減少幅度低於加權指數。從技術面的角度來看，在低量整理過後，下一階段出量的方向，將有高機率成為短中期指數的趨勢方向，而在短期量縮震盪區間時，短線操作建議追逐有量的強勢股，中長期投資可先布局基本單，而後確認方向再動作會相對安全。

金控搶親大戰近身肉搏

雖然近期成交量能偏低，不過金控三角大戲登場，吸引全市場目光，先是台新金與新光金董事會決議，台新金以○．六○二二股普通股換新光金一股普通股，然中信金半路攔轎，隔日宣布擬公開收購新光金，一股新光金普通股換發中信金普通股○．三一三二股及現金四．○九元，首波收購股權上限為五一％，換算股票加現金最高將斥資一三一四億元。