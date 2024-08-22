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谷歌摺疊機現身 軸承股嗨一波

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

三星、華為、谷歌等大廠紛紛跳入摺疊機的賽道中，進一步擴大市場規模，相對平價、耐用的新機種浮現，強勢進逼老牌手機廠讓位！

搶在蘋果新款iPhone秋季發表會上市前，谷歌（Google）Pixel 9系列及摺疊手機於Google Made by Google全球發表會正式亮相，提前至八月的推出策略，挾帶著超薄厚度和ＡＩ模型Gemini做靠山，以及內建更強ＡＩ工具的推波助瀾，Goolgle展現熊熊野心，不僅劍指蘋果「Apple Intelligence」，也在摺疊機市場掀起更激烈的競爭賽道，讓消費者重新燃起對Google摺疊機的期待。

谷歌新品挾帶龐大聲量

去年Google I/O中登場的第一代Pixel Fold並未在台灣上市，僅在英、美、德、日四國試水溫，因此大家對Google摺疊機印象應該不深，當時由於耐用度、螢幕褶痕明顯等問題招致許多硬體設計的批評，此次號稱「最薄摺疊手機」的Pixel 9 Pro Fold開始吸引不少消費者目光，除了厚度僅五．一公釐、摺起後也僅有十．五公釐的機身，更重要的是Google在ＡＩ方面的投入，使這款摺疊手機在功能上更具競爭力。

全新的Gemini AI帶來Pixel Studio的影像生成、Pixel Screenshot的螢幕截圖搜尋等功能，這些ＡＩ工具不僅提升了手機的智慧程度，更讓使用者體驗再升級，Gemini Live語音驅動的對話式ＡＩ聊天機器人相容於所有品牌的安卓手機，僅開放給Google Gemini Advanced方案的訂閱者使用，費用為每月二○美元，購買Pixel 9系列新機就取得免費一年份的Google One AI進階方案，四款新機皆搭載Tensor G4晶片做為運算核心，搭配雲端TPU的ＡＩ運算支援，可運行先進ＡＩ模型，幫助手機理解文字、圖像與音訊內容。

除了ＡＩ功能，Pixel 9 Pro Fold在硬體設計上也有顯著的進步，Pixel 9 Pro Fold採用全新轉軸，可以把手機完全攤平；透過八吋的Super Actua Flex螢幕，亮度比前代提升八○％，此次發售範圍擴大到十七國家，台灣身為Google在美國以外最大的硬體研發中心，自然也在開賣名單之中，消費者對於Pixel 9系列新機的反應相當熱烈，有電信業者表示預購狀況良好，限量機種均已額滿。

摺疊手機市場競爭白熱化

自從一九年三星發表首款摺疊手機，革命性技術使Galaxy Z系列可說是整個摺疊手機的代名詞，並曾在摺疊市場橫掃近九成市占，三星今年在法國巴黎舉行發表會，推出二款新一代Galaxy Z Fold6、Z Flip6，還有耳機、手錶等穿戴式新品，今年媒體關注度依舊熱絡，不過原本外界高度期待會有平價款Galaxy Z Fold 6 FE問世，卻因為種種因素本次發表會只聞樓梯響不見人下樓，後進者追兵來到，也讓三星面臨更激烈的競爭，從去年六成的摺疊機高市占率，可能今年再度遭壓縮。

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