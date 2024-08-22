世界大變化近在眼前 謝金河：下一個台股賽局

【文／謝金河】

八月股市的大震盪，投資人一定很有印象，尤其是八月五日日本日經指數一天大跌四四五一．二八，單日跌幅十二．四％，東證這一天也大跌三一○．八五，跌幅十二．三二％，這一天台股大跌一八○七．二一，跌幅八．三五％，尤其是帶領台股的台積電一度殺到跌停板。這個由日本銀行宣布升息○．二五％引發市場利差交易的大震盪，後來日銀見狀況不妙，主動釋出「金融市場不穩定，日本不會貿然升息」的訊號，不過經濟衝擊政治，日本首相岸田文雄宣布不再連任，而支持度領先的石破茂則率團來台灣，會見台灣的賴總統。

在日本銀行這個大地震之前，美國公布七月非農就業人數十一．四萬人，這跟市場預期十七．五萬的數字落差太大，加上美國失業率上升到四．三％，一時之間，引發市場對美國經濟衰退的疑慮。而在關鍵時刻，Fed主席鮑威爾也暗示美國聯準會考慮降息，這更增添了市場對美國經濟衰退的疑慮。

半導體股漲幅過大的修正

其實在日本股市大跌之前，美國已預演回檔的路徑，八月一日美股先大跌，道瓊跌四八四．八二，標普五○○跌七五．六二，Nasdaq跌四○五．二五，費城半導體指數跌三七三．五九，跌幅七．一四％。八月二日費半指數再跌五．一八％，當周在日股大跌前，費半指數已經慘跌九．七一％，Nasdaq指數也大跌一六五八．七九，跌幅三．三五％。換句話說，這次股市大跌源頭是美國，而且核心是半導體股，最直接的是漲幅過大的回檔修正，也是半年報揭露前的一次大調整。

例如：Nvidia股價在這段期間大震盪，七月三十一日大漲十二．八一％，八月一日大跌六．六七％，二日跌一．七八％，五日大跌十五．八二％，這是日本股市大跌的延燒。而美超微（SMCI）更是從一二二九美元一口氣跌到四八七．七五美元，股價跌了六一．二％，TSMC ADR七月三十一日大漲七．二九％，八月一日跌四．六％，二日再跌五．二六％，五日從一五○跌到一三三．五七美元，這一天殺到最低點，但收盤一四七．九五美元，只小跌一．二七％，這看得出市場在驚慌追殺中，TSMC ADR逢低已見買盤，這是一根紅Ｋ線，這也是未來值得留意的訊號。

這次半導體股是全球股價修正的核心，正所謂「成也半導體，敗也半導體」，TSMC ADR如今從一三三．五七拉升到一七五．四九美元，彈升幅度已達三一．三五％，而這次引領世界的Nvidia從九○．六九彈升到一三○美元，彈升超過四成，市值也重新站上三兆美元。ARM從九六．六六拉升到一三五．六美元，彈升近四成，AVGO彈升二九．七三％，ASML反彈二一．二九％，AMD彈升二二．六％，從反彈力道可以看出接下來的Nvidia、TSMC ADR、AVGO、AMD牽動的SMCI仍會是全球股市的核心焦點，也就是ＡＩ帶動的半導體產業鏈仍是核心。接下來，黃仁勳又要來台灣，大家更要關注公布半年報之後的半導體供應鏈在下半年的新變化。

世界幾個大變化近在眼前

這次股市的大震盪，也是在修正未來幾個月全世界可能出現的大變化，其一是美國十一月五日的總統大選，誰入主白宮？將牽動未來世界變化！拜登在大家不太期望的情況下入主白宮，其實他交出一張相當不錯的經濟成績單，儘管經濟專家不斷唱衰，美國經濟仍勇往直前。這次川普在大辯論中逼下拜登，民主黨緊急換上賀錦麗，川普在槍擊案發生後幾乎穩操勝券，尤其選出JD. Vance當副手後，川普聲勢達到最高點。不過拜登迅速退選，賀錦麗登台，她迅速整合民主黨的力量，其後她選了懂中文的Tim Walz，現在很多搖擺州後來居上，目前川普和賀錦麗乍看聲勢不相上下。不過民主黨一向掌握加州鐵票區，加州有五四張選舉人票，情勢對民主黨有利。

二是世界的幾個大變化近在眼前，大家很難以想像烏克蘭大軍會攻入俄羅斯境內的庫斯克，美國提供給烏克蘭的戰機F-16V看起來很有威力，接下來要密切注意俄烏戰爭會有什麼新變化？俄烏會不會走向和談？普丁未來的命運，又會牽動俄羅斯與中國的關係，這是未來幾個月的焦點。