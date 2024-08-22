一場華爾街的猜謎遊戲 13F報告風雲變色

【文／周佳蓉】

進入下半年，市場13F像是一場華爾街的猜謎遊戲，投資人從中探詢投資大咖布局線索，向來是蘋果忠實擁護者的波克夏，大幅減持蘋果股票，轉而增加現金部位，這項決定讓市場跌破眼鏡，該如何解讀呢？

許多人對於蘋果秋季發表會將推出的新品寄予厚望，隨著投資大咖們提交美國證券交易委員會（ＳＥＣ）的十三Ｆ報告陸續出爐，被視為投資風向球的波克夏卻首先拋出震撼彈，出乎市場意料地大舉降低蘋果持股，並選擇增加現金儲備，這些投資動向著實牽動著市場情緒。

畢竟資產管理規模超過一億美元的美國投資機構每季都需要提交十三Ｆ，詳列持股明細及資金去向，在每季結束後四五天內向ＳＥＣ提交的持倉報告有一定的延後性，當中僅能顯示股票或ＥＴＦ資產，難以看出債券、外匯、原物料商品的動向，不會揭示空頭的部位，甚至投資機構還有可能向ＳＥＣ申請對特定持股做一些保密處理，多數散戶或投資機構會藉此機會從大咖們的投資決策了解市場上聰明錢布局方向，對長線投資者而言具備參考意義。

巴菲特大動作賣蘋果

根據第二季度報告顯示，股神巴菲特的波克夏海瑟威賣出近三．九億股蘋果（AAPL.US）股票，股占比從四○．八一％降至三○．○九％，同時也減持了雪佛龍、電信商T-Mobile等股票，清倉雲端運算公司Snowflake（SNOW.US）和電影巨頭派拉蒙環球（PARA.US），雖然波克夏砍了近一半的蘋果，但仍是波克夏持股中的最大部位。

巴菲特早在今年第一季度就開始減持蘋果股票，在五月的股東會上暗示是基於稅務考慮，而第二季賣壓持續擴大，持股前十名依序為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達保險和血液透析公司德維特（DVA.US）等，由於波克夏第二季只買進了不到二○億美元的股票，而共計售出約七七二億美元股票，手頭現金水位上升至二七六九億美元新高。此外，在最新八月中提交的Form 4文件中，赫然見到波克夏在三個交易日內就出售了約一四○○萬股的美國銀行（BofA）價值約五．五億美元，也加入了套現的行列，這讓波克夏將擁有更多現金，可以布局更多股票投資，或是等待長期持有的標的。

美妝公司Ulta Beauty（ULTA.US）及海科航空（Heico）是波克夏新建倉標的，尤其Ulta Beauty今年以來重挫幅度最大來到四四％，擇機抄底的意味濃厚。其他增持標的還包括安達保險集團（CB.US）和西方石油（OXY.US）、媒體控股Sirius XM等，截至今年六月底，增持最多的是西方石油，買進七二六萬股，持股較上季成長二．九％，並維持在第六大持股；值得一提的是，ＳＥＣ在第一季公布了神祕持股安達保險後，該公司一躍成為波克夏第九大持股，波克夏第二季再度增持一一○萬股，持有市值來到二．八三億美元，保險業向來是巴菲特的鍾愛標的，曾持有蓋可（Geico）、通用再保險（Gen Re）還有不少房屋險和壽險公司，從投資組合前十一大可發現有五檔金融保險股在榜單內。

華爾街巨頭們的持股變動也揭示了一些有趣的趨勢，從機構新建倉的部位，第一名有四一七家買進輝達，第二名是三六五家的博通，第三名是一間癌症血液篩檢公司Grail（GRAL.US）、第四、第五名則分別是谷歌和蘋果；從最多人持有人來看，高達五○五七家擁有微軟股票、蘋果、谷歌則排名第二、第三，至少有四七○○家持有。

科技股板塊大挪移

橋水基金第二季度大幅減持了不少科技股，對蘋果的持股減少了近七五％、約一三七萬股，從一．六％降至○．五二％；此外，還減碼部分谷歌、輝達、臉書等公司，但其實創辦人達里歐曾表態對ＡＩ股的高度期待，並認為ＡＩ的出現將顛覆整個勞動市場，甚至可能改變人們的工作頻率、型態，在第二季雖然微調科技股，但整體上來說，亞馬遜（AMZN.US）、微軟（MSFT.US）、超微（AMD.US）、博通（AVGO.US）、高通（QCOM.US）等都列入橋水基金加碼目標之中。