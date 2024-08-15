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旺季效應…海空運有亮點 報價持續高檔

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

貨櫃航運報價持穩高檔震盪，空運已提前出現拉貨需求，帶動相關業者業績表現亮眼，下半年展望相對樂觀。

台灣出口金額連續九個月正成長，七月出口三九九．四億美元，月增○．一％、年增三．一％（若按新台幣計算增八．二％）。財政部表示，出口主要受惠ＡＩ應用浪潮，資通與視聽產品出口一二九．六億美元，創下歷年單月新高，較去年同期增加三八．六億美元、四二．四％，不過電子零組件、運輸工具、基本金屬及其製品，都較去年同期衰退。

八月出口續增機會濃厚

累計前七月出口二六四九．五億美元、年增十％（按新台幣計算年增十四．八％），以資通與視聽產品增幅九三．四％為最高。主要出口國方面，台灣對美國出口六三五．七億美元，增加二四三．八億美元、年增六二．二％，對東協出口四九○．八億美元，增加七七．七億美元、年增十八．八％，不過對中國與香港年減三．九％、對日本年減二○．八％、對歐洲年減九．八％。

財政部對下半年的出口展望仍維持樂觀，除了ＡＩ應用進入終端用戶產品，對台灣相關產品的需求將進一步提升外，也認為隨著豬肉季節的到來，出口將逐步向上攀升，預期八月出口年增速將加速至六～九％。不過必須留意的是美國的經濟狀況，荷蘭金融公司ＩＮＧ集團報告指出，台灣出口強勁主要由電腦相關產品推動，其他領域則顯出一些脆弱跡象，若美國經濟出現衰退，則對台灣的影響將會比正常狀況更嚴重。

中東戰爭恐越演越烈，背後擁有伊朗支持的巴勒斯坦伊斯蘭組織Hamas，領袖Haniyeh遭暗殺身亡，伊朗揚言對以色列進行報復，美國國防部長Austin重申將致力於一切可能措施保衛以色列，除核能動力潛艦七月起以駐守地中海之外，近日公開航空母艦打擊群加速開赴中東部署。以哈衝突自去年十月至今未見停歇，則紅海危機也難有轉圜，海運業者持續繞道而行，恐怕是短期內不得不的選擇。

除了紅海危機之外，北美的美國與加拿大也都分別出現狀況。加拿大兩家鐵路公司取得罷工權，若最終罷工或停工，則將使得更多海運改走美西線，對於運價將帶來更正面的影響；美國則是美東碼頭勞資談判陷入膠著，現有合約至九月三十日到期，若出現罷工或停工，也可能會引發搶運潮，畢竟之後接著傳統的購物旺季，零售商建倉需求勢必增溫。

上海集裝箱運價指數（ＳＣＦＩ）自七月初高點已是連續五周下滑，根據八月九日最新數據顯示，四大主要航線都下跌然跌幅收斂，仍處於三二五三．八九點的相對高檔。台驊投控法說會上表示，原先預期海運運量高於供給將近一成，但因紅海危機而繞行而抵銷大部分，近期回檔主要是因為運價短線漲幅過大，非屬聯盟的小型船公司（俗稱野雞船）低價競爭，及終端零售商心態偏向觀望。

長榮七月營收年增逾倍

長榮七月營收五四三．九億元，月增二八．六％、年增一三二．二％，第二季獲利超過一個股本、ＥＰＳ十三·七元，上半年二一·八六元，累積前七月營收成長五八．二％。由於運價五月起出現一波漲勢，加上北美新一輪航線換約價格優於去年，帶動貨量與平均運價雙雙成長，法人預估第三季營運將可望持穩正向。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2313期；訂閱先探投資週刊電子版

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