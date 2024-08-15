財報Top1 獲利領先創高的股票跳出來！

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聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

國際股市回穩反彈，短線操作可以七月營收及第二季財報為主軸，輔以觀察清洗浮額過後的籌碼面，績優股底氣足，不僅走得久也能走比較遠。

樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱。國際股市於七月初開始技術性修正，八月初則在多重利空籠罩之下，出現加速趕底，日本央行出乎意料的升息，日圓迅速升值，日經指數單日下跌四四五一點、跌破二四○日均線，全球龍頭美國道瓊、S&P 500與Nasdaq三大指數皆跌破一二○日均線，原先最強勢的費城半導體則回測二四○日均線，德股回測二四○日均線，韓股跳空跌破二四○日均線、單日下跌八．七七％。

浮額減輕，指數重返月線

加權指數摜破一二○日均線，單日下跌一八○七點為史上最大跌點，台指期與電子期跌停作收，龍頭台積電也一度跌停，似乎全球性股災將再次到來，然而一周過後，大多數股市收復八月五日的大幅修正，震央日股回到二四○日均線之上，台灣加權指數迅速回穩，已完全回補向下跳空缺口並回到二○日均線。原先似是危機迫在眉睫，回頭一看則如虛晃一招。

經濟不會馬上變好，當然也不會一夕就變壞，勢必經歷一段不短時間的醞釀期，對股市來說，灰犀牛就如同房間裡的大象，不是沒看到、看不到，而是選擇性的忽略，美國是全球火車頭，經濟究竟是軟著陸、硬著陸還是不著陸，經濟數據會陸續反應真實狀況，如近期公布的ＰＰＩ就低於市場預期，華爾街討論已不是九月是否降息，而是降息一碼或是兩碼，與今年將降息幾碼。

相較之下，黑天鵝幾乎是無法預料，第一次缺乏經驗或是警覺性較低，容易出現短暫的當機而疏於應對，但是在一次體驗過後，就會產生抗體，日本央行出乎意料的升息，就有點這樣的味道，不過日前已表態，當市場不穩定時不會升息，然而三折肱而成良醫，可以預期就算不久的將來再度升息，市場也不會像這次一樣出現恐慌。

回歸到股票的本質來看，短線操作則相對複雜，題材與籌碼等因素的影響比重提高，不確定性高也較難捉摸，藝高人膽大、擁有領先消息者占有優勢。長期投資是針對產業、公司未來的發展性，看好產業趨勢發展，倘若遇到技術性修正，出現不理性或反應過度狀況，則反而提供了逢低布局的機會，除了穩定心態之外，資金配置、槓桿調整與持股比例，也都是投資路上需不斷精進的必要技巧。

台積電穩盤，科技股回神

「老人與小狗」的故事總是不斷在股市裡上演，乖離不論正負，只要過大總會回歸到正常軌道，事後的原因只是做為藉口或理由的催化劑，而後進入下一次的循環，然而，這當中其實絕非僅止於震盪加劇的波動，重點在於籌碼面的重新分配，這與持股信心有關，架構在了解程度與信念之上，清洗浮額過後，籌碼流向集中至堅定不移的投資者。

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