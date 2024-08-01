自行車雙雄 外資升評了

【文／方亞申】

國內自行車界領頭羊巨大，前兩年一度出現延票問題，令市場對於該行業心驚，惟隨著嚴控財務、庫存及產品去化，自行車業逐漸苦盡甘來。

台灣的兩大自行車重量級品牌—巨大及美利達，歷經疫情苦難磨練，巨大甚至出近五○年來首次延票後，近兩年來嚴控庫存並提高現金比重，管好財務，獲利開始脫離低潮，預計一年比一年好，且股價基期低，可以注意。

疫情過後，自行車業原本自二○二二年起，景氣逐漸好轉，特別是歐洲下單轉趨積極，但卻遇到俄羅斯入侵烏克蘭，景氣復甦只能向後延宕，所幸二三年起，中國對於中高階自行車需求轉旺，市場流行自行車組隊旅遊，中國市場銷售成長強勁，彌補歐洲不足。雖然巨大全年ＥＰＳ降至八．六八元、美利達降至五．六六元，但是庫存皆明顯下降。

巨大手中現金逾四個股本

巨大的庫存從去年第一季四一三．六億元降至年底三四七．六億元，至今年第一季更降至三二九．四六億元，大幅下降八四億元，超過兩個股本；同時帳上現金及約當現金餘額也從一四九．六六億元提高至今年第一季一七五．九六億元，增加近二六億元，顯見庫存管理績效相當不錯，而手中現金超過四個股本，因應市場變化能力大增。

另一家巨頭美利華，庫存也從去年第一季一○三．八就億元，降至今年首季九二．九七億元，帳上現金也提高至三五．六九億元，超過一個股本。該公司過去營運就相當穩健，平均每季ＥＰＳ都超過二元，在去年第四季打消庫存、每股虧損一．○一元後，今年第一季馬上交出一．三九元好成績，雖不如過去動輒二、三元以上成績，卻觸底開始反彈，並且首季ＥＰＳ勝過巨大的一．三三元。

過往自行車兩大龍頭大多從中國外銷至歐美，內銷中國車款屬於較低價；如今隨著市場氛圍改變，一如過去的台灣及歐洲，功能性、越野性強的自行車反而受歡迎，同時也具有團體社交作用，所以價格不再像過去低價，而是走中高價為主，使得巨大及美利達都受惠於中國業務成長強勁，以及歐美市場銷售改善，巨大今年第二季營收已回升至兩百億元以上。

法人表示，雖然目前歐美市場中低階產品庫存量仍相對高，但該地區近期開始出現追加訂單，並以中階產品為主，顯示庫存結構開始反轉，推測自行車產業谷底已過。法人看好中國市場為今年營運亮點，對中高階車款需求看好，下半年營收動能逐漸增強，帶動獲利進入上升周期。至於歐美市場庫存去化，預估第三季可以回到健康水位。展望後市，在e-mobility、環保、運動三大趨勢下，預估明年可望回復正成長。

巨大第二季以來每月營收都可爬升至七○億元以上、美利達爬升至三○億元以上，若俄烏戰爭能夠盡快結束，對於自行車銷歐業績有更大幫助。