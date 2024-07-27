精誠收購藍新 看準AI雲商機

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

近年來資訊服務產業競爭加劇，面對數位轉型的浪潮，企業透過併購或策略聯盟擴大規模、搶占市場，無非為了再強化企業自身競爭力的方法，資訊服務龍頭精誠於七月董事會中通過以每股七二元，公開收購興櫃公司藍新資訊股份，加計旗下關係企業精聚資訊與精融資訊原持有藍新逾三二．四％的股份，再加碼收購二○．四％股權，最高持股將來到五二．八％並成為藍新最大股東。

年底是精誠專案驗收旺季

藍新資訊前身為藍新科技的「系統整合事業群」，一四年為配合政府法規對於第三方支付業務專營的規範，因應組織調整計畫而分割出來，為資訊服務產業下游的系統整合廠，並於今年一月以每股四一元參考價登錄興櫃。

藍新資訊經銷國際大廠如 IBM、HP、Dell、NetApp、Cisco、VMware、Microsoft等資訊系統產品，提供企業量身訂製的應用架構和資源配置方案，服務對象以政府、金融業、上市櫃企業為主，超過四百家各產業大型客戶，公司專精於高階大型核心系統的規劃與建置，比如大型機房伺服主機及UNIX Sever等，提供企業雲端運算、大數據、ＡＩ建置、資料備份備援及網路資安等系統整合服務，隨著疫後企業持續加速數位轉型，導入雲端應用，預期全球企業ＡＩ支出將逐年成長下，尤其在台灣部分，政府又進一步放寬金融業、醫療等產業的上雲規範可將非核心系統、非敏感性資料放置公有雲，而混合環境的管理已成為資訊服務市場的增長重點，這些政府、企業剛性需求都成為資訊服務業者眼中的龐大商機。

研調機構ＩＤＣ預估，永續經營、人工智慧、混合雲與安全防護等需求帶動下，台灣資服產業規模將從二三年二八．六四億美元持續成長到二七年三三．五二億美元，年複合成長率五％，精誠與藍新資訊都屬於資訊服務產業，此次公開收購，主要為能深化雙方既有業務合作關係，發揮資源互補綜效，而精誠累計前六月合併營收為一九一億元，年增十五％，上半年營收創同期新高，展望下半年，軟體採購專案及代理經銷服務需求持續成長，加上年底是專案驗收旺季，下半年營運表現可望逐季走揚。

強強聯手做大支付生態圈

值得一提的是，除了跨領域布局之外，精誠也透過子公司精誠金融科技跨入第三方支付業務，在取得第三方支付能量登錄資格後，接續進行信託、收單等合作銀行的簽約與串接，將延伸原本的線下服務到線上，從刷卡機、電子發票到線上代收付，提供客戶完整的數位金流服務，下半年即可上線營運。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2310期；訂閱先探投資週刊電子版

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