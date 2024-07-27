【文／莊家源】

隨著美國總統大選時間逼近，全球股市波動加大，特別是在共和黨總統參選人川普在七月十四日遇槍擊事件後，使得川普民調上揚，勝選機率大幅提高。雖然台積電在十八日法說會公布第二季財報優於市場預期，且上調全年營收成長率至二四～二六％，資本支出上修至三○○～三二○億美元，原本應該激勵股價上揚，但卻受到川普在接受專訪時指出，台灣搶走美國晶片生意、與台灣應該向美國繳保護費等影響，引發全球市場恐慌情緒飆升、科技股重挫。

季線支撐是好買點

台股在七月十一日寫下新高二四四一六．六七點後，開始出現修正，在國際政治風險升溫的情形下，外資賣超金額擴大，股市出現快速下跌，權值股如台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦金、台達電、日月光投控等皆往季線位置靠近。從技術指標來看，原先台積電、鴻海、聯發科、富邦金、台達電等周ＫＤ值皆處高檔過熱區，且加權指數與季、年線乖離過大，近期快速修正乖離，回測季先支撐。

根據歷史經驗，政治因素的干擾對於金融市場的影響往往是短暫的，而台積電、鴻海等權值股的下跌與外資在短期撤離時成為外資提款對象有關，等到市場的恐慌情緒平復，投資人還是會回歸基本面，投資人可趁近期股價修正時，逢低布局龍頭績優股。

根據世界半導體貿易統計協會（ＷＳＴＳ）、工研院最新報告指出，受到去年多數終端需求基期低，今年多數半導體產品都有望回復到年增，預估今年全球半導體市場規模將達六一一○億美元、年增十六．四％，明年將進一步成長至六八七○億美元、年增十二．四％，預估到三○年將達一兆美元。

在半導體市場當中，ＡＩ半導體成長性優於平均，全球ＡＩ半導體市場二○二二～二七年的複合年均成長率達二○．三％，目前ＡＩ算力仍集中於訓練（Training），未來隨著ＡＩ應用持續增加，推論（Inference）將呈現爆發性成長，帶動邊緣ＡＩ晶片需求快速增加，對台廠營運將帶來更大助益。

ＡＩ驅動ＣＰＯ需求成長

隨著近年生成式ＡＩ應用大增，促使各企業對ＡＩ算力需求大幅提升，各大資料中心託管商與雲端資料中心廠商皆搶購Nvidia的H100、GB200等伺服器，根據Synergy Research Group公布數據顯示，去年底全球超大型資料中心（Hyperscale Data Centers）數量已增至九九二座，預估今年將突破千座大關，預估到二六年全球超大型資料中心數量將達到一二○○座。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2310期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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