謝金河：川普效應提前發酵

【文／謝金河】

這個禮拜最令人震驚的新聞是川普到賓州巴特勒（Butler）造勢，遭到一個二十歲白人年輕人庫克斯（Thomas Matthew Crooks）的狙擊，右耳被槍射中，他滿臉鮮血，站起來振臂疾呼，並喊出Fighting（戰鬥）的口號，這個鏡頭被得到普立茲獎的攝影師伍奇（Evan Vucci）第一時間拍下，這張照片張力直比一九四五年美國大兵登陸硫磺島，並且在折缽山升旗的景象，這張照片幾乎提前宣布川普的二○二四年幾乎直接勝選。

從辯論會後，老邁的拜登聲勢急轉直下，如今槍擊事件，川普大難不死，在十六日的共和黨提名大會上，川普又迅速出手，他的右耳包裹白紗布，有如梵谷再世，他也宣布三十九歲的范斯（J.D. Vance）參議員為副手。這位早年父母離異，從小吸毒，在貧民窟長大的白人小男孩，以三十九歲登上共和黨副總統提名人寶座，七十八歲的川普，配上三十九歲、出版「絕望者之歌」的范斯當副手，這堪稱政壇絕配，又提前奠定川普的勝選。

前十大市值股拉出大漲幅

看起來美國總統大選的變數已提前釐清，川普的效應迅速擴散，遭到槍擊後首日，他經營的Trump Media & Techology Group Corp.（DJT）股價迅速跳空大漲三一．三七％，川普的媒體事業DJT在三月二十六日掛牌，股價開出七九．三八美元高價，不過川普媒體營收只有七七．○五萬美元，虧損三．二八億美元，股價很快跌到二二．五五美元，這回川普遭槍擊股價大漲三一％。不過次日回檔近十％，看起來基本面才是股價的保證書。

不過，川普效應正在開展，像川普上一次在ＦＢ遭到封殺，這次川普揚言要找馬克．祖克柏算帳，Meta連續四天大跌，從五四二．八一美元跌到四九三．三七美元，反成苦主，而Tesla的馬斯克（Musk）則大力贊助川普，Tesla股價連續上漲，未來川普對中國的態度，包括對台灣的政策，也會深深影響台灣，這也是未來半年台股很重要的變數。

台股在二四年是大放異彩的一年，加權指數最高漲到二四四一六．六七，今年最大漲點六四八五．八六，漲幅達三六．一七％，只略遜於費城半導體指數的三七．七一％，台股的大漲集中在權值股，像台積電到一○八○元，鴻海漲到二三四．五元，聯發科到一五○○元，廣達到三四五元，台達電到四三五元，富邦金到九三．六元，這六家公司市值都逾一兆台幣，尤其是台積電到二七兆，鴻海也逾三兆，聯發科到二．一七兆，在四十幾元蟄伏很久的國泰金，這回漲到六六．一元，市值也接近一兆元，後面再加上日月光投控及中信金，台灣前十大市值企業今年都拉出很大的漲幅。

不過漲幅大了，也得留意後座力，過去我常提醒很多小型股飆漲後巨大乖離產生的股價修正，這次前十大權值股累積了幾個月超大漲幅，都出現股價距離年線很遠的乖離現象，最具代表性的是台積電。過去台積電都很規律地沿著年線移動，今年二月以後，台積電在Nvidia效應中展現動如脫兔的輕盈體態，股價一路上衝，漲到一○八○元，年線在六六八元，股價與年線缺口拉大，這也使得七月十八日的台積電法說會充滿變數。

年線乖離過大將成變數

理論上，台積電第二季營收表現出色，今年會有源源不絕利多，但是技術面的乖離要小心，除了股價與年線乖離，台積電在技術面的九日ＫＤ值、九周ＫＤ值、九月ＫＤ值都從九○以上交叉向下，技術面正處在高檔的反轉位置上，這時候要有超強基本面才能撐得住股價。

權值第二大的鴻海，從二○○八年起蟄伏十五年左右，股價在百元上下盤旋，今年三月搭上GB200伺服器旋風，股價一飛沖天，大漲到二三四．五元，過去十五年，鴻海幾乎跟著年線同行，這回噴出大漲，現在年線在一二五．五元，股價二三四．五元，這個乖離比台積電更大！聯發科年線上升到九六五元，距回檔後的一三四五元看起來已修正不少。這些與年線乖離過大的修正，可能在下半年出現，這也是今年台股的變數，也就是說，帶動指數的權值股可能拉回，會影響股價表現空間。