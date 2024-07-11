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奧運助攻 來億鞋王業績噴發

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

法國奧運倒數計時，Adidas復刻歐洲看台時尚，搭上最潮商機，供應鏈業績樂翻，來億第二季營收創下歷史新高，下半年營運可望持續飛升。

全球運動盛事催化，傳產製鞋紡織醞釀拉貨商機，尤其二○二四年奧運將在法國巴黎舉辦，整個歐洲市場可望為奧運瘋狂，德國品牌製造商愛迪達（Adidas）挾著兼具時尚及休閒的設計優勢，及今年奧運將在法國舉辦的地利之便，無畏Nike日前發布獲利預警、股價大跌二成的利空，Adidas股價仍挺在歷史高檔水準，隨著奧運到來，Adidas相關供應鏈可望雨露均霑。

運動品牌廠命運大不同

運動品牌廠不同的行銷及策略，在不同的時代背景下，創造不同的運動穿著話題，然長年雄踞全球最受歡迎及市占率最高的運動品牌Nike，今年卻意外跌落神壇，受到中國市場銷售疲軟及全球消費趨勢改變影響，Nike不僅二四財年營運創下十四年來最低紀錄，展望二五財年也不樂觀，並不得不宣布下調新一年度財測，股價暴跌至一五年以來的新低，嚇壞華爾街。

市場將Nike銷售疲弱的原因歸因於新品缺乏亮點且不夠潮，導致買氣下滑；反之，Nike的死對頭Adidas，近年開發的多款鞋款，都成功成為全球熱賣潮鞋款，包括Campus、Samba及Gazelle，今年以來銷售扶搖直上，都成功搶走Nike不少客源。

除了Adidas外，以輕量慢跑健走功能快速崛起的法國創新品牌Hoka ONE ONE及瑞士品牌On Running，以及日本品牌Asics的重新崛起，亦都侵蝕不少Nike的運動鞋江山。

Nike跌落神壇，全球運動品牌廠股價也出現消長，Nike今年來重挫三二．七二％，Adidas則逆勢上漲十七．三九％，新崛起的創新品牌Hoka ONE ONE母公司Deckers（DECK.US）同期間大漲四二．五三％，On Running母公司On Holding AG則大漲四○．六四％，日本亞瑟士股價更是一口氣大漲一三五％，凸顯疫後消費者的消費取向大轉變，也考驗品牌廠的策略調整。

新冠疫情引發高通膨，讓全球製鞋及成衣品牌廠都面臨空前的挑戰，尤其歐美的高通膨衝擊消費力，民眾可支配所得有限下，品牌廠必須耗費更大的力氣才能抓住消費者的心，即便有奧運支持，但仍有供應鏈營運將低吟，但很顯然的，這一輪的調整中，在製鞋領域中，Adidas大大勝出，相關供應鏈營運可望在這一波景氣復甦水漲船高。

從運動品牌廠的股價消長，可以從中挖掘製鞋紡織產業的投資新趨勢，能跟著品牌廠一同成長的供應鏈，營運有望迎來新一波的上升循環，製鞋廠中又以來億ＫＹ及寶成的品牌客戶結構較能受益於巴黎奧運商機。

Adidas看台潮鞋應景奧運

不同於美系的Nike，消費族群以運動休閒為表徵，歐系的Adidas則向來著重穿搭是一種時尚及流行的元素概念，尤其近年Adidas將起源於一九七○年代後期、球迷在足球場看台上觀看比賽的穿衣風格「Terrace」重新詮釋，並創造出Campus、Samba及Gazelle等風雲潮鞋，將在歐洲一直被視為一種時尚的Terrace時尚重新復活，是Adidas得以重返榮耀的關鍵。

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