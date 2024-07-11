頂流IP股人氣歸隊 魅力不減

【文／吳旻蓁】

ＡＩ晶片開案量大增，對於半導體ＩＰ的需求水漲船高，在長線成長趨勢不變下，台灣ＩＰ股股價歷經兩個多月整理後，已出現落底且回升的走勢。

資本市場中，千金股一向被視為人氣指標，而自去年起，在ＡＩ需求攀升之下，使獲利可望大幅跳增的ＩＰ（矽智財）族群成為台股千金股製造機；惟在股價漲多之下，ＩＰ類股也於三月以來出現明顯乖離修正。經過兩個多月的整理、隨著股價評價落入合理區間後，加上基本面未出現顯著改變，以及法人對其展望維持樂觀的態度之下，近來可見多數ＩＰ股包括創意、M31、力旺、智原、愛普*等均出現落底且止跌回升的走勢。

ＩＰ市場呈高速成長

法人普遍看好，伴隨生成式ＡＩ蓬勃發展，ＡＩ晶片開案需求亦同步大增，將大幅帶動ＩＰ需求成長。根據ＩＢＳ研究數據指出，全球半導體ＩＰ市場將從二○一八年的四六億美元成長至二七年的一○一億美元，年複合成長率為九．一三％，處理器類半導體ＩＰ市場預計在二七年達到六二．五五億美元，年複合成長率十．一五％，整體ＩＰ市場年複合成長率已高於半導體市場成長率六到七％。而半導體ＩＰ研究機構IPnest報告則預估，到二○二五年，全球半導體ＩＰ市場規模將超過一○○億美元，二一到二六年的年複合成長率為十六．七％。

而由於ＡＩ晶片更重視效能與能耗，因此對於先進製程、先進封裝如小晶片（Chiplet）封裝技術、CoWoS需求熱切，故綜觀ＩＰ類股中又以擁有先進製程、先進封裝ＩＰ的個股，因近兩年獲利可望持續大幅跳增而最受市場關注，只要後續業績持續按市場預期開出，股價則將具穩健向上動能。在此之中，M31就是近期市場一大焦點股。

M31耕耘先進製程研發，是目前亞洲唯一發展至七奈米以下製程節點的專業ＩＰ供應商，且而今年下半年開始，也挺進二奈米製程ＩＰ的研發。在美系外資最新報告中指出，M31受惠產品特殊性和包含台積電在內的合作夥伴關係，具有結構性成長優勢。雖在基礎和功能性ＩＰ領域，包括新思科技和ARM等公司仍是全球行業領導者，基於技術實力的優勢，預計上述一線業者將維持、甚至擴大其主導地位。不過外資看好M31等亞洲公司，靠著較低費用和價格及客製化服務，也將獲得市占率擴大的空間，並預估M31的市占率，將從二二到二三年的○．七至○．八％成長至二六年的一％。

M31長期營運成長性爆發

外資認為，在基礎和功能ＩＰ市場中，M31的前景更加有利。以基礎ＩＰ來說，在ARM將不支援通用ＩＰ之下，預估M31將從下半年開始獲得更多市占；至於功能性ＩＰ，由於數據傳輸的強勁需求，功能性ＩＰ是產業中成長最快的領域，複合年增長率高達十％，M31將可以從中受益。