綠電變黃金 綠電主題投資正當紅

【文／莊家源】

隨著全球減碳趨勢明確，再生能源、電力傳輸系統建置量增加，與AI產業發展帶來用電需求大增，對相關電力供應、設備概念股營運表現將帶來助力。

近年來，受到全球暖化問題對氣候變遷影響加劇，各大企業紛紛響應由氣候組織（The Climate Group）及碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project; CDP）所提出的國際再生能源倡議RE100，公開承諾於二○五○年以前有階段性的達成一○○％使用再生能源，透過投資電廠自發自用或是購買再生能源憑證等方式來達成RE100目標。

Google來台投資太陽能

先前，輝達（Nvidia）宣布要來台投資超級電腦與研發中心，同時也釋出要向雲豹能源、泓德能源等業者購買綠電的計畫，隨後同樣在台設立資料中心的Google更是宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業合作，在台灣推動一ＧＷ的太陽能資產建置案。

雖然Google在二○一九年就已在台灣購買十ＭＷ的電力並在隔年開始供電，但仍遠不及Google的需求，由於台灣是Google在美國以外的最大硬體研發基地，並且在彰濱工業區擁有大型資料中心，目前已購置二、三期的土地並持續擴建，未來用電量將與日俱增。

不過，受到中國業者近年大力擴充的多晶矽產能開出，並將太陽能模組廠透過東南亞製造規避美國的反傾銷制裁，且大量傾銷全球，目前中國已是全球最大的太陽能電池模組供應商，在矽料、矽片、電池及模組生產方面占全球八～九成左右的市占率。

但值得注意的是，在中美貿易戰之後，美國決議自今年六月開始，將對在東南亞製造太陽能板以規避進口關稅的中國企業徵收高達二五四％的稅收，法人認為，淨零碳排仍是全球能源發展目標，短期上由於中國產能供過於求，導致太陽能中游的電池與模組領域遭受營收重創，但長期需求並不會改變，看好Google在台投資太陽能一案將有利於國內太陽能模組業者元晶、安集、茂迪、聯合再生等，或是儲能系統業者台達電、森崴能源、盛達等接獲新訂單，挹注業績成長。

除了太陽能外，另一項再生能源風能也是近幾年台灣積極推動的創能項目，由於全球平均風速前二○名的風場有八個在台灣，且台灣海峽接近全年有風，被NASA評測為具有極大風力開發潛力的區域。

離岸風電建置量逐年攀升

今年四月，位在彰化外海、亞太規模最大的離岸風場已完成併網，根據經濟部能源署統計至五月底為止，台灣離岸風電的裝置容量已來到二．三五ＧＷ，預計今年底可突破三ＧＷ，但根據原先政府規劃，目標二五年離岸風機發電容量要達五．六ＧＷ，並在二○二六～三五年目標每年新增一．五ＧＷ裝機量，預計三五年將增加至二○．七ＧＷ。