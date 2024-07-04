精選除權息行情話題好股

【文／周佳蓉】

進入第三季，上市櫃公司陸續除息影響大盤點數約六五○點，今年影響除權息行情的因素會有哪些？哪些族群有產業帶動的填息潛力，帶你一次看明白。

台股今年以來表現強勢，站上兩萬三千點之後，隨著公司股東會已經進入尾聲、除權息旺季到來，手中的股票能否順利填息，是廣大存股族心中關注的重中之重，六、七月已經除息的日月光投控、國泰金、中興電、鴻海、鴻準、聯電等電子、金融股各自填息表現分岐。

聯發科、華碩皆有亮點

ＡＩ族群之中最先除息九元現金的廣達已經完成填息並創近二十年來新高，緯穎除息四二元僅花兩天就填息、金融股中已經除息的國泰金、京城銀走勢往上，正朝著填息之路邁進；配發五．四元的鴻海，即使今年股價、股利都來到歷史新高，卻在除息日填息五成後股價跳水翻黑，聯電、日月光初步來看也是陷入貼息，除了少數立即填息外，七月初期大部分個股仍處於貼息狀況。

接下來密切關注的還有市值近二．二兆的ＩＣ設計聯發科，五月一度來到歷史新高點的一五○○元，波段漲幅逾五成，七月四日除息三○．四元，並將在月底發放股利，受惠智慧型手機品牌廠陸續導入ＡＩ功能，聯發科手機晶片市占率持續增加，日前市場外傳下半年登場的天璣九四○○晶片可能打入三星的手機供應鏈，有望於Galaxy S25旗艦系列亮相，然而三星陣營卻提前在平板領域傳出捷報，最新三星Galaxy Tab S10旗艦平板中首度採用聯發科的天璣九三○○+晶片，此外，聯發科擁有許多雲端ＡＩ客製化晶片解決方案ＩＰ，也不會在ASIC（特殊應用晶片）領域缺席，被市場視為率先填息的指標股。

ＰＣ品牌大廠華碩三日除息，對於ＡＩ伺服器發展，華碩坦言腳步較慢，但大舉擴編團隊衝刺ＡＩ相關商機，二二年華碩對內部設下五年伺服器業績要成長五倍目標，在今年第一季營收中，伺服器營收占比已經快接近華碩合併營收一成，ＡＩ伺服器又占其中約七～八成，法人預估，受惠於ＮＢ市場進入換機周期，與ＡＩ伺服器市場可望帶來的高速成長商機，華碩二四年營運可望有強勁的成長表現，而對於AI PC布局，已於電腦展率先亮相包含內建英特爾、超微及高通等全新ＣＰＵ的AI PC產品。

電信三雄是ＥＴＦ常客

近年ＥＴＦ資金規模持續擴大，當ＥＴＦ上市或宣告成分股更換時，投信依據該ＥＴＦ選股邏輯篩選出來的公司，往往就會影響成分股股價的波動和除權息行情，因此需特別留意。