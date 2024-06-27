日半導體設備廠很牛 股價奔馳

【文／魏聖峰】

日本半導體設備和耗材廠商在全球擁有很高市占率，尤其從精密儀器設備琢磨出來的獨家技術，股價在這波ＡＩ浪潮中表現凌厲，凸顯強大的競爭力。

台積電在日本的熊本一廠，二月下旬正式開幕投產，這座工廠日本政府補貼三○％股權，台積電接下來在熊本廠還會再蓋二廠和三廠。不僅台積電到日本設廠，美光科技五月份也宣布要到日本廣島蓋新的記憶體廠，投資金額將達到五千萬日圓（約三二億美元）。台積電和美光科技是日本想要讓本國半導體製造重生的開端，會先受惠的就是日本的半導體設備和耗材業者。

半導體已經是地緣政治環境下的重要產物，因為半導體晶片決定高科技發展。日本政府在二○二一年投入七七四○億日圓（約六八億美元）半導體在地化基金，日本政府投資台積電熊本一廠的金額就達到六一七○億美元（約二六．八億美元）之多，這座台積電日本廠的進度遠比在美國廠的進度快很多，日本政府對台積電到日本社廠一事相當重視。台積電決定規劃熊本二、三廠。其中的二廠已敲定細節，最快年底前會動工興建。

設備耗材業者前景看好

日本政府打算對台積電熊本二廠的最高補助金額達七三二○億日圓，開出的條件是量產須持續十年、且半導體材料的矽晶圓大半必須向日本企業採購，而矽晶圓以外的材料五成以上須向在日本設有據點的企業採購。不論是台積電還是美光科技到日本設廠，最先受惠的就是日本半導體設備廠和耗材業者。日本雖然不是半導體生產大國，卻是全球第二大的半導體設備耗材生產國。全球前十大半導體設備商中，日本企業就有四家。日本企業在特化部分有專業技術能力，讓日本企業在半導體耗材的全球產業中占有很高的市占率。在台積電和美光科技陸續到日本設廠後，日本半導體耗材的全球市占率會進一步攀升。

高階的ＡＩ晶片需要透過極紫外光機台（ＥＵＶ）反覆曝光，把晶圓電路板影像投射到光罩，然後再復刻到石英板而成。日本半導體設備商的雷瑟科先進技術，掌握ＥＵＶ光學檢測機台的技術，並ＥＵＶ檢測系統站穩腳步。這家公司的技術是用雷射光源進行相關半導體檢測，採取奈米級精細結構，ASML、台積電、聯電、英特爾和三星電子都是雷瑟科先進技術的主要客戶，精密度越高的晶圓設備越需要精密儀器的檢測，是雷瑟科先進技術的強項。

雷瑟科股價五年漲二六倍

五月初，該公司發布優於市場預期的財報，但在截至六月底為止會計年度財測，略低於市場預期。在高階半導體製造的產能供不應求，但在部分成熟製程方面產能並沒有很緊，尤其是在車用半導體部分，是造成雷瑟科先進技術財測低於預期。雷瑟科先進技術預期下半年消費半導體部分可望逐步好轉，能穩定這部分的營運成長。

此外，雷瑟科先進技術過去五年來股價漲幅超過二六倍，六月份被日本做空對沖基金的Scorpion Capital Partners盯上放空，造成該股六月以來股價震盪幅度大。市場預估雷瑟科先進技術從七月開始的二○二五會計年度，營收預估將年增三三．六％、淨利預估將年增五六．四％。基本面仍持續成長。