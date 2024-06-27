先季底作帳再布局下半年

【文／方亞申】

台股上半年大豐收，漲幅居全球主要股市第二名，下半年台積電及先進封裝、CPO等供應鏈，以及記憶體、資安、重電、綠能、航海及金融族群看好，資金淹到天花板，都各自有表現機會。

台灣的領先指標美股輝達，傳出執行長黃仁勳連續賣股，股價一度從一四○．七六美元大跌至一一八．一美元附近，累計跌幅約十五．八％；同時高通、美光等高層都有賣股動作，加上股價漲多拉回，影響費半指數創高後直接測試月線。也使得台股本周一度出現單日下跌四三九點。

另一方面聯準會對於何時降息，委員們三心二意，尤其近期國際油價反彈至八十美元之上，部分委員認同高利率壓抑通膨有其威力；本周下半周將迎來新一批關鍵數據，包括美國二十七日將公布第一季ＧＤＰ終值，二八日公布五月個人消費支出報告，市場預估聯準會青睞的通膨指標─核心ＰＣＥ年增率將從四月前值二．八％放緩到二．六％、月增率也將從○．二％放緩至○．一％。不過，屆時還需正確數據出來佐證。一般預估慢一點可能在十一月總統大選以後，也就是說，今年最低利率可在五％上下。相對歐盟及瑞士已展開降息一碼至一．五碼，美國還是相當謹慎。

主權基金鎖定輝達

另外，只要是降息還是對科技股是利多支撐，而今年最旺的ＡＩ題材，在輝達、博通、美超微、戴爾股價近期相繼回檔修正，接下來要觀察二十七日輝達股東會說明，看看股價還是止跌強彈或是橫盤等八月季報，畢竟儘管四大科技天王都想自製晶片，但非一蹴可幾，不少分析師認同現階段ＡＩ還是在幼稚園階段，三年後才會到高中階段，要全面普及可能需要超過六至八年，對於ＡＩ依然看好，領頭羊自然是輝達。

此外，輝達銷售計畫從美國本土科技天王向外發展到其他美國接受國家，尤其是歐盟及印度、東南亞及日本；近期美國已同意向中東親美的的卡達銷售ＡＩ晶片，興建中低階資料中心。而這些所謂ＡＩ主權國家對輝達營收貢獻，目前未超過一億美元，果真擴展成功又是另一大成長動力。而不管美國本土或ＡＩ主權國家所需ＡＩ及相關伺服器，超過八成是台商供應，尤其台積電技術精進，不管哪家公司自製，幾乎都要在台積電下單，該公司通吃市場，自由現金流量高，外資頻頻調升評等。

錢四腳、人兩腳，包括艾司摩爾、美光及來台採購ＡＩ或是直接來台投資資料中心的美國前四大市值公司全員到齊，幾乎忘記了台海危機，增添外資買進台積電信心。

其次美國的製藥生技以及金融業股價也屢創新高，帶動道瓊接近四萬點，且微軟還創新高，臉書也是高姿態，蘋果新機因內置ＡＩ也獲升評，高總市值個股維持高檔震盪，經過一段時間，半導體股拉回還是會再上，畢竟這波科技景氣就是因為ＡＩ帶動。

外資連續大賣台股、增加空單或是受中國認定台獨最重是死刑，但是看著國際大廠近幾年已超過一千億台幣投資台灣，必定有政經在後支援。而美國加緊制裁中國科技股，據報導，ＡＩ科技方面一年前的差距現在更拉大了，今年主要指數表現最差的深圳再下跌，上半年即將要結束累計跌幅超過十一％，居主要指數之冠。反觀美國前三大個股總市值合計幾乎與中國Ａ股總市值相近，可見美國科技業之強。

台股上半年累計上漲約二八．五％，僅次於費半指數、居第二，主要就是ＡＩ產業倚靠，而經濟部二十四日公布最新數據，五月工業指數為九八．二，年增十六．○六％，製造業生產指數為九．○五，年增十六．七％，均連續三個月正成長。

台股市值挑戰三兆美元

再者，政策作多。證交所董事長林修銘宣布，台股市值目標要達三兆美元、躋身全球前十名之列，世界證交所聯合會統計，五月底台股市值二兆美元，名列全球第十四名。第十為加拿大多倫多證交所約三兆美元，第十一至十三名為沙烏地阿拉伯二．七兆美元、德國及北歐各二．二兆美元。林修銘並表示，證交所年初訂下六○兆台幣市值目標，近半年內屢創新高，最高至七四．五兆元（約二．三兆美元），台股有底氣挑戰三兆美元市值。總市值要達三兆，那不是比現在指數再漲三成？

再看ＡＩ浪潮席捲全球，近日甚至挺進中東與卡達電信集團Ooredoo簽約，為Ooredoo在中東各國的資料中心供應晶片，亦是美國加強晶片管制後，輝達在中東簽下的第一筆大型合約。此舉將有利輝達ＡＩ加速器及ＧＰＵ銷售，初期銷售的晶片應集中在L40、H20等資料中心ＧＰＵ為主，Ooredoo在卡達、阿爾及利亞、突尼西亞、阿曼、科威特等五個中東國家及馬爾地夫皆設有資料中心，這些地區的資料中心用戶未來都能享有輝達晶片支持的運算速度。