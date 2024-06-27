光纖、重電新兆元經濟

【文／莊家源】

隨著全球資料中心持續建置，與資料傳輸量、電力需求快速成長，除了帶起AI伺服器強勁需求之外，也將對光通訊、重電產業前景提供助益。

近年來，全球雲端服務業者（ＣＳＰ）先後來台灣設立資料中心，先前Google已斥資二○○億元落腳彰濱地區，微軟（Microsoft）也約斥資四○○億元於桃園興建大型資料中心，ＧＰＵ大廠輝達（Nvidia）也來台灣設立超級電腦Taipei-1，並計畫興建Taipei-2，近期最大雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）旗下子公司亞馬遜網路服務（ＡＷＳ）宣布，將在台灣興建區域級雲端資料中心，預計明年初啟用，計劃未來十五年內在台灣投資數十億美元，緊接著蘋果（Apple）也傳出將在台灣設立資料中心的計畫。

全球資料中心突破千座

根據Bloomberg Intelligence的研究報告指出，生成式ＡＩ市場在Microsoft、Google、Meta、Amazon等大型ＣＳＰ的帶領下，可望推動至少十年的榮景，預估生成式ＡＩ市場規模將從二○二二年的四○○億美元，一路成長至三二年的一．三兆美元，年複合成長率（ＣＡＧＲ）為四二％。

另外，根據Synergy Research Group公布的最新數據顯示，去年底超大型資料中心（Hyperscale Data Centers）數量已增至九九二座，並於今年初突破千座大關，預估到二六年全球超大型資料中心數量將達到一二○○座，目前在這近一千座的資料中心裡面，有五一％分布在美國地區、十七％位於歐洲、十六％位於中國、十％位於亞太其他地區；在市占率方面，今年第一季亞馬遜旗下ＡＷＳ以三一％稱霸全球，微軟Azure二五％排第二，Google Cloud排第三，後續依序為阿里巴巴、Salesforce、IBM Cloud、Oracle與騰訊等。

由於近年生成式ＡＩ應用大增，促使各企業對ＡＩ算力需求大幅提升，各大資料中心託管商與雲端資料中心廠商皆搶購Nvidia的H100、GB200等伺服器，根據資策會（ＭＩＣ）研究顯示，去年ＡＩ伺服器產值已達全球伺服器總產值的一半，而台灣伺服器產業出貨原本即占全球伺服器出貨八○％以上，其中ＡＩ伺服器的生產組裝代工更高達九○％，主要是台灣產業供應鏈完整，且具有高階伺服器的設計研發與代工能力，再加上高階晶片進入中國受到限制，以及美系客戶要求高階伺服器於非中地區生產等因素所驅動。

資料傳輸需求與日俱增

目前在台股的伺服器供應鏈中，核心ＣＰＵ與ＧＰＵ依然由台積電負責生產，基板管理控制器（ＢＭＣ）有信驊，記憶體模組有威剛、宇瞻，網通設備有智邦，ＣＣＬ與ＰＣＢ則有台光電、金像電、欣興，機殼有勤誠，連接器有嘉澤，電源供應器有台達電，散熱有雙鴻、奇鋐，ＯＤＭ組裝則有鴻海、廣達、緯穎等。

此外，隨著全球資料中心持續建置，與交換器（Switch）正經歷從一○○Ｇ、四○○Ｇ升級至八○○Ｇ的成長期，為了因應全球資料處裡量持續增加，資料中心越蓋越多，對於資料傳輸、儲存、運算速度的需求已不可同日而語，各大科技巨擘正不斷追尋更高速、且更節能的技術與產品，也使得雲端運算和超大規模資料中心對矽光子技術有了迫切的需求。

目前在矽光子族群當中，晶圓代工龍頭台積電在先前技術論壇時宣布，將於明年完成支援小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術驗證，並在二○二六年完成整合CoWoS和共同封裝光學元件（ＣＰＯ）的技術。