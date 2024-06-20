快訊

陳水扁再「逃」一案！國務機要費案後 買官洗錢案也判免訴

朱軒洋陷劈腿風波首露面 吐3個月狀況狂道歉：我的錯

雨彈狂襲！短延時強降雨 「15縣市」大雨特報一路下到晚上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fun暑假嗨爆 法人狂敲哪族群

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

七月起進入出國旅遊季，航空產業再受惠特定載貨需求，可能迎來史上最旺季，此外，遊戲產業的橘子、鈊象等也獲得法人資金關愛眼神。

熱鬧的Computex、WWDC科技盛會相繼落幕，下半年開始便是眾人期待的旅遊、暑期旺季，五月底開辦的全台夏季最大旅展─國際觀光博覽會，以空前的規模為盛夏的到來提前拉響了前奏，政府這次也對花蓮震災編列逾十二億預算，祭出旅遊補助和各式便利旅運方案，幫助花東觀光產業及當地業者漸漸走出陰霾。

據UNTWO（聯合國旅遊組織）調查統計，新冠疫情影響力消退後，國際觀光強勁復甦的勢頭，讓二三年國際入境旅客人次回復至疫情前一九年的八八％，約十三億人，國際客運量也回復至八九％，全球有高達六七％的旅遊業者認為，今年的觀光收入將比去年更好，而UNTWO預估今年旅遊熱度將持續，國際觀光人次可望衝上十五億人，較一九年小幅成長約二％。

長榮航客、貨皆旺

旅遊旺季即將到來，航空雙雄長榮航、華航為了更明確掌握系統金流、人流，紛紛調漲訂位服務費。華航率先於六月開徵每人二五美元的訂位費，長榮航空則自七月一日起跟上，除香港以外的國際航班都將加徵訂位費；此外，台灣虎航-創也自六月中旬調整手續費率及收費方式，將旺季航班的航段變更費調漲至四○○元。

一般來說，五、六月一直被視為航空貨運淡季，然而，今年受到跨境電商、ＡＩ伺服器運輸需求增加，航空業淡旺月差異較不明顯。長榮航總經理孫嘉明觀察到，加上日本、歐美航線已提前在第二季載客率衝破九成，第二季整體平均載客率也有八成，因此墊高營運基期，加上長榮航再引進第九架七七七Ｆ貨機挹注貨運營收，前五月合併營收八七八．七億元、年增近十七％，展望第三季，長榮航依舊對客、貨運維持正向看法。

華航則是全球第六大貨機機隊，北美貨運占比近四成，今年再交機三架貨機，隨著新機到來，也會陸續將舊貨機汰換。客運方面，華航整體客運班次今年增加二五％，隨著將迎來每年最旺的第三季，華航表示，暑期全航線訂位率已達八成，看好今年的旅遊熱度持續，客機因為面臨航太供應鏈交機延誤的問題，公司採用延長租機租期策略，續租八架客機以維持運能穩定。

鳳凰跨足飯店，鎖定高端

貨運因紅海危機、巴拿馬運河等因素運價欲小不易；客運方面則因油價、人力成本上升等因素，導致機票維持高檔趨勢持續，而在高票價、旅展推波助瀾之下，法人預估航空雙雄下半年營運表現可望更優，另一方面，若兩岸觀光能再順利鬆綁，可望再推升空運雙雄一整年的營收水平。疫情之前，中國曾是台灣來台觀光主力，最高占比來到四成，如今卻僅占個位數，截至第一季數據顯示，旅客國籍組成已改為日本第一，港澳、韓國第二、第三。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2305期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

對中「5、凱、旋」免費續住！ 全台凱撒7飯店推暑假優惠 1人每晚1250元起

來台買不到華航限量圍裙！大陸青年1個月後突收驚喜 台灣阿姨這舉動讓他哭了

前員工涉洩蔡英文班機行程、鳳翔專案資料 華航說話了

滑行時出現異常訊號 華航小港飛成田緊急調派其他航機

相關新聞

Fun暑假嗨爆 法人狂敲哪族群

七月起進入出國旅遊季，航空產業再受惠特定載貨需求，可能迎來史上最旺季，此外，遊戲產業的橘子、鈊象等也獲得法人資金關愛眼神。

ARM創新高 給純IP股帶路

隨著ＡＩ產業規模持續擴大、與晶片設計複雜度的提升，對先進製程ＩＰ的需求有增無減，ＩＰ龍頭安謀的股價創高，ＩＰ股將重回市場資金關注。

比天氣還熱的強勢股

台積電即將達成千元里程碑，搭配權值股普遍趨於漲勢，帶動加權指數持續創高，市場資金充沛、交易熱絡，帶量攻擊的強勢股，為短線操作首選。

謝金河：台灣正在AI的浪頭上

在Nvidia、TSMC領軍下，全世界ＡＩ浪潮持續奔馳，台股在十九日盤中創下二三二七五．三的歷史新高紀錄，這當中，領頭羊台積電漲到九八四元，市值跑到二五．三三兆，鴻海也越過郭董許諾的二○○元關卡，市值跑到二．八三兆元，市值第三的聯發科也跑到一四八五元，市值跑到二．三七六兆，第四名的廣達漲到三二○元，市值到一．二二九兆，第五名的富邦金也越過一兆關卡，中華電信跑到一二八元，市值到九九三○億元，距郭水義許諾的「市值不到一兆元，不領績效獎金」也近在咫尺，這是台股的大時代。

蘋果滿血回歸

蘋果正式推出自家AI後，股價衝高頗有滿血回歸的姿態，別再被危言聳聽的紅色供應鏈嚇唬，看看台股自家高甜度、高糖分的蘋概股，下半年起營收、獲利將有亮麗表現。

奧運來了！成衣業否極泰來

隨著庫存趨於健康水位，搭配奧運將至，紡織產業將可望迎來轉機，重返成長軌道，可特別留意成衣代工廠的營運表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。