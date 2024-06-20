ARM創新高 給純IP股帶路

【文／莊家源】

隨著ＡＩ產業規模持續擴大、與晶片設計複雜度的提升，對先進製程ＩＰ的需求有增無減，ＩＰ龍頭安謀的股價創高，ＩＰ股將重回市場資金關注。

從近期研究機構IP Nest公布去年半導體ＩＰ市場的研究報告顯示，在整體半導體市場下滑的背景下，ＩＰ產業的整體規模卻達七○．四億美元、年增五．八％，其中ＩＰ授權金年增十四％、權利金年減六％。隨著今年整體半導體產業開始復甦、與ＡＩ應用相關晶片出貨量逐步放量，ＩＰ概念股營運表現將可持續關注。

ARM架構晶片市占率看增

今年五月上旬，ＩＰ龍頭安謀（ARM）公布今年第一季財報，單季營收為九．二八億美元、年增四六．六％，稅後淨利二．二四億美元、年增近七三倍，ＥＰＳ○．三六美元，今年以來股價漲幅與市值一度超過一二○％與一七○○億美元，創掛牌以來新高。

受惠來自ＡＩ產業蓬勃發展，從資料中心到ＰＣ、ＮＢ的需求升溫，帶動授權金（Licensing）大幅成長，作業系統大廠微軟（Microsoft）在今年五月舉行的開發者大會上發表新一代AI PC，全面內建高通（Qualcomm）以ARM架構設計的Snapdragon X Elite處理器，後續還有像是其他品牌業者如華碩、宏碁、戴爾（Dell）、惠普（HP）、三星（Samsung）、聯想（Lenovo）等也將推出首款搭載Snapdragon X Elite處理器的筆記型電腦。

與X86架構的處理器相比，ARM架構的處理器具省電優勢，且在低功耗狀態下的性能也更強，對於有長時間移動需求的消費者而言，可以避免掉另外攜帶行動電源或者電源轉換器的不便，產品本身也可以更輕薄，ＰＣ產業典範將從過去Wintel（Windows+Intel）轉向WoA（Windows on ARM），根據Counterpoint Research的研究數據顯示，以ARM架構為基礎的ＮＢ處理器將逐步取得更高的市占率，預估從二三年的十五％，成長至二七年的二五．三％。同時，英特爾的占比將從二三年的六八％下降至二七年的六○％，AMD的占比也將從十六．七％下降至十四．四％。

傳輸介面ＩＰ市場高成長

綜觀目前ＩＰ廠以ARM的市占率四○％最高，以行動裝置處理器為主要市場，如手機、筆記型電腦等，近年逐漸往伺服器與車用領域拓展，排名第二～三的新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence）市占率分別為二○％、六％，其ＩＰ類型涵蓋廣泛，包括處理器、記憶體、數位媒體與I/O端等，合計前十大廠商合計市占約八○％。