快訊

陳水扁再「逃」一案！國務機要費案後 買官洗錢案也判免訴

朱軒洋陷劈腿風波首露面 吐3個月狀況狂道歉：我的錯

雨彈狂襲！短延時強降雨 「15縣市」大雨特報一路下到晚上

ARM創新高 給純IP股帶路

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

隨著ＡＩ產業規模持續擴大、與晶片設計複雜度的提升，對先進製程ＩＰ的需求有增無減，ＩＰ龍頭安謀的股價創高，ＩＰ股將重回市場資金關注。

從近期研究機構IP Nest公布去年半導體ＩＰ市場的研究報告顯示，在整體半導體市場下滑的背景下，ＩＰ產業的整體規模卻達七○．四億美元、年增五．八％，其中ＩＰ授權金年增十四％、權利金年減六％。隨著今年整體半導體產業開始復甦、與ＡＩ應用相關晶片出貨量逐步放量，ＩＰ概念股營運表現將可持續關注。

ARM架構晶片市占率看增

今年五月上旬，ＩＰ龍頭安謀（ARM）公布今年第一季財報，單季營收為九．二八億美元、年增四六．六％，稅後淨利二．二四億美元、年增近七三倍，ＥＰＳ○．三六美元，今年以來股價漲幅與市值一度超過一二○％與一七○○億美元，創掛牌以來新高。

受惠來自ＡＩ產業蓬勃發展，從資料中心到ＰＣ、ＮＢ的需求升溫，帶動授權金（Licensing）大幅成長，作業系統大廠微軟（Microsoft）在今年五月舉行的開發者大會上發表新一代AI PC，全面內建高通（Qualcomm）以ARM架構設計的Snapdragon X Elite處理器，後續還有像是其他品牌業者如華碩、宏碁、戴爾（Dell）、惠普（HP）、三星（Samsung）、聯想（Lenovo）等也將推出首款搭載Snapdragon X Elite處理器的筆記型電腦。

與X86架構的處理器相比，ARM架構的處理器具省電優勢，且在低功耗狀態下的性能也更強，對於有長時間移動需求的消費者而言，可以避免掉另外攜帶行動電源或者電源轉換器的不便，產品本身也可以更輕薄，ＰＣ產業典範將從過去Wintel（Windows+Intel）轉向WoA（Windows on ARM），根據Counterpoint Research的研究數據顯示，以ARM架構為基礎的ＮＢ處理器將逐步取得更高的市占率，預估從二三年的十五％，成長至二七年的二五．三％。同時，英特爾的占比將從二三年的六八％下降至二七年的六○％，AMD的占比也將從十六．七％下降至十四．四％。

傳輸介面ＩＰ市場高成長

綜觀目前ＩＰ廠以ARM的市占率四○％最高，以行動裝置處理器為主要市場，如手機、筆記型電腦等，近年逐漸往伺服器與車用領域拓展，排名第二～三的新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence）市占率分別為二○％、六％，其ＩＰ類型涵蓋廣泛，包括處理器、記憶體、數位媒體與I/O端等，合計前十大廠商合計市占約八○％。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2305期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

聯想AI PC複製蘋果「以軟帶硬」策略發威 仁寶沾光

全民權證／穎崴 押價內外10%

全民權證／晶心科 二檔聚光

全民權證／聯發科 兩檔吸睛

相關新聞

Fun暑假嗨爆 法人狂敲哪族群

七月起進入出國旅遊季，航空產業再受惠特定載貨需求，可能迎來史上最旺季，此外，遊戲產業的橘子、鈊象等也獲得法人資金關愛眼神。

ARM創新高 給純IP股帶路

隨著ＡＩ產業規模持續擴大、與晶片設計複雜度的提升，對先進製程ＩＰ的需求有增無減，ＩＰ龍頭安謀的股價創高，ＩＰ股將重回市場資金關注。

比天氣還熱的強勢股

台積電即將達成千元里程碑，搭配權值股普遍趨於漲勢，帶動加權指數持續創高，市場資金充沛、交易熱絡，帶量攻擊的強勢股，為短線操作首選。

謝金河：台灣正在AI的浪頭上

在Nvidia、TSMC領軍下，全世界ＡＩ浪潮持續奔馳，台股在十九日盤中創下二三二七五．三的歷史新高紀錄，這當中，領頭羊台積電漲到九八四元，市值跑到二五．三三兆，鴻海也越過郭董許諾的二○○元關卡，市值跑到二．八三兆元，市值第三的聯發科也跑到一四八五元，市值跑到二．三七六兆，第四名的廣達漲到三二○元，市值到一．二二九兆，第五名的富邦金也越過一兆關卡，中華電信跑到一二八元，市值到九九三○億元，距郭水義許諾的「市值不到一兆元，不領績效獎金」也近在咫尺，這是台股的大時代。

蘋果滿血回歸

蘋果正式推出自家AI後，股價衝高頗有滿血回歸的姿態，別再被危言聳聽的紅色供應鏈嚇唬，看看台股自家高甜度、高糖分的蘋概股，下半年起營收、獲利將有亮麗表現。

奧運來了！成衣業否極泰來

隨著庫存趨於健康水位，搭配奧運將至，紡織產業將可望迎來轉機，重返成長軌道，可特別留意成衣代工廠的營運表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。