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比天氣還熱的強勢股

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

台積電即將達成千元里程碑，搭配權值股普遍趨於漲勢，帶動加權指數持續創高，市場資金充沛、交易熱絡，帶量攻擊的強勢股，為短線操作首選。

美國聯準會持續將基準利率維持在五．二五～五．五％，雖然已是連續第七次按兵不動，不過內容卻開始出現變化，會後聲明指出，實現二％通膨目標略有進展，且本次ＦＯＭＣ會議中，並未有委員考慮升息，中位數反映今年可能降息一次，雖然低於三月的三次，不過預估明年將降息四次，高於原先預估的三次。基本上，Fed官員普遍認同中性利率的觀點，也就是利率不會低到再度引發通膨，但是也不會高到導致經濟衰退。

NVIDIA登上全球市值王座

隨著降息的時間點越來越近，美國公債殖利率走低、即價格走升，以目前狀況來看，美國經濟數據仍相當健康，聯準會主席鮑威爾也提到，若將通膨率降下來，就可以降低利率，有助房地產業繼續正常化，也就是將降低房地產形成金融危機引爆點的可能性。點陣圖也顯示長期利率預估由二．六％提升至二．八％，鮑威爾則表示，設備與無形資產的支出增長許多，透過ＡＩ提高生產力並使得企業恢復投資意願，未來將轉化為更高生產力的資金需求，是美國長期利率升高的原因。

聯準會決策會議過後，三大指數中原本就相對弱勢的道瓊指數，一度跌破六○日均線、回測一二○日均線，不過整體來看，仍屬於四○○○○點達陣後的高檔震盪，S&P 500指數則持穩在創高軌道上，依舊具有持續創高的機會，科技巨頭表現強勢，Nasdaq與費城半導體指數皆不斷創下歷史新高，半導體類股銳不可擋。

Nvidia登上全球市值第一的王座，與微軟、蘋果市值都超過三兆美元，三者間的差距基本上一天就可能出現換位，排第四、第五分別是Amazon與Meta，市值一．九兆美元與一．二兆美元。我國的台積電市值也突破九○○○億美元超越波克夏，根據月初庫藏股所給予的區間，上緣為一二八一元，若真能達標則代表市值將創下一兆美元的歷史里程碑，平心而論，倘若ＡＩ趨勢延續發展，且未出現意料之外的突發狀況，基本上只是時間早晚的問題而已，且評價相較於國際大廠，縱然今年漲幅超過五成，其實也仍不算是太高。

除了美國之外的國際股市，短線上則出現了變化，有驚無險的是印度股市，雖一度隨著總理莫迪的人民黨未如預期拿下絕對優勢，而跌破一二○日均線，不過迅速回魂並已再創歷史新高；歐洲股市目前則因法國政局可能出現變化而出現修正，英國股市回到六○日均線附近，德國股市跌破六○日均線，法國股市則是直接回測二四○日均線。

台積電創高、鴻海達標

美國科技股焦點集中在ＡＩ，且資金集中於大型股身上，台灣也是相同狀況，護國神山台積電在六月十三日除息當天，不僅秒填息，且再於十九日寫下九八四元的歷史新高價；第二大權值股鴻海，現任董事長劉揚偉接棒掌舵將近六年過後，從電動車的鴻海轉向為ＡＩ的鴻海，找到對市場而言最正確的定位，也終於突破郭董多次表示「不到二○○元不退休」的承諾價位；聯發科攻上一四八五元，廣達三二○元都是新天價。

加權指數在創高軌道當中，二三○○○點已達陣，均線發散並維持多頭排列，技術指標仍利偏多操作，指標股是電子權值股，業績成長是應該的，畢竟股價已經走在前面，可從技術面觀察價量之間的變化，在未見反轉之前，指數不易直接反轉，其餘個股則為各自表述。短線上留意股東會上大老闆們對未來趨勢的展望，而後緊接著是傳統除權息旺季。

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