【文／吳旻蓁】

蘋果正式推出自家AI後，股價衝高頗有滿血回歸的姿態，別再被危言聳聽的紅色供應鏈嚇唬，看看台股自家高甜度、高糖分的蘋概股，下半年起營收、獲利將有亮麗表現。

日前的Apple全球開發者大會（ＷＷＤＣ）上，在ＡＩ賽場中看似落後的蘋果終於宣布進軍生成式ＡＩ，並展示萬眾矚目的ＡＩ功能「Apple Intelligence」。

不過，最令人驚豔的不是只有蘋果的自家ＡＩ而已，隨著ＷＷＤＣ開幕後的第二天，火爆噴出的股價，一度讓蘋果搶回全球最大市值企業的寶座，而同一時間，高度整合的軟硬體可望帶來換機需求，外資機構法人因此調高的今年iPhone銷售預估數字，顯然，市場對蘋果的ＡＩ充滿信心！

根據ＷＷＤＣ介紹，此為一款適用於iPhone、iPad和Mac的個人智慧系統，將生成式模型的強大功能與個人情境互相結合，提供極其實用且合乎需求的智慧功能。同時，蘋果也揭曉與OpenAI合作，新版Siri將支援ChatGPT-4o。

Apple Intelligence能從蘋果裝置上的不同應用程式收集資訊，並掃描使用者個資，除能幫使用者撰寫簡訊，還能隨時叫出家族成員的照片，或在出門通勤前預先模擬交通路況。Apple Intelligence的生成式ＡＩ技術也能依照使用者指令創造影像或表情符號，或是將使用者信手拈來的草圖精修成充滿細節的完稿。更新版的蘋果語音助理Siri也與Apple Intelligence結合，提高自然語言理解能力，在不退出應用程式的情況下直接執行使用者指令。

蘋果亮出ＡＩ底牌

相對其他科技巨擘，蘋果可以說是晚了約一年才正式推出其ＡＩ，對此，蘋果執行長庫克在ＷＷＤＣ大會開場白就提及「遲到」的原因在於，蘋果希望確保五大重點完善才願意開放用戶使用，包括功能強大、操作直覺、系統整合、個人化及確保隱私。

而在蘋果ＡＩ亮相後，市場看好蘋果將重新定義ＡＩ的企圖心，因此也一改先前看衰蘋果、認為蘋果岌岌可危的態度，這也體現在股價上，六月十三日收盤蘋果市值達到三．二八五兆美元，一度擠下微軟的三．二八二兆美元，顯見市場對蘋果的成長與蘋果ＡＩ發展持有信心；換句話說，蘋果輕鬆地用創新高的股價，打臉成天看漲說漲、看跌說跌的股市名嘴。

天風證券分析師郭明錤同樣正向看待蘋果ＡＩ，指出Samsung S24的ＡＩ功能有限，微軟的AI PC目前仍讓消費者感到困惑，但蘋果成功定義了裝置端ＡＩ的樣子，至少消費者已清楚知道蘋果ＡＩ裝置的功能豐富且有哪些賣點，會加速競爭對手的模仿與追趕，並帶動裝置端ＡＩ相關產業的快速成長。

專家也指出，當前iPhone的一舉一動仍持續牽動著智慧型手機的走向，甚至可以為產業帶來具前景展望的商機，而可預期自二四年秋季開始智慧型手機將進入「ＡＩ智慧型手機年代」，除可望掀起一波換機潮外，在手機持續霸占消費者的趨勢沒有改變下，iPhone有望持續憑藉其產品優勢在智慧型手機市場中享有高市占。

市場則期待，由於Apple Intelligence必須在iPhone 15 Pro或Pro Max以上的裝置才能執行，關鍵是因為內建記憶體必須八Gb以上，而非ＡＰ晶片不給力，因此，研調機構就估計iPhone 16上市後可望掀起二○二○年iPhone 12上市以來最大的換機潮。而投資機構Wedbush分析師估計，目前全球約有二．七億名iPhone用戶長達四年沒換機，即至少十五％iPhone用戶可望升級至iPhone 16。

掌握資料與信任兩大優勢

對比蘋果去年在ＷＷＤＣ發布Vision Pro後，因昂貴的定價導致並無明顯激勵其股價，不過這次的蘋果ＡＩ確實具有吸引力。若進一步來看，這次蘋果的ＡＩ應用之所以被市場買單，其中一大亮點在於隱私。由於ＡＩ需要運用數據訓練來建立智慧，然而「資料」與「信任」是互相矛盾的概念，因此在這個立基點上，蘋果確實可以說是極具優勢，不僅擁有整個生態系中既有的使用者資料，又已累積多年的信任資產。