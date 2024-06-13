奧運來了！成衣業否極泰來

【文／黃俊超】

隨著庫存趨於健康水位，搭配奧運將至，紡織產業將可望迎來轉機，重返成長軌道，可特別留意成衣代工廠的營運表現。

時隔整整一百年，第三三屆夏季奧林匹克運動會再度回到法國，七月二十六日起在巴黎舉辦，為繼二二年國際足總世界盃後，第二個擺脫疫情陰霾的世界級體育盛事，雖然僅距離上屆東京奧運僅有兩年，且一般預估經濟損失超過一兆日圓，不過美國國家廣播公司ＮＢＣ預估，巴黎奧運轉播廣告收入就將達到十二億美元，尤其本屆奧運強調兩性平權精神，參賽運動員男女比例均等，將吸引更多女性商品產業投放廣告。

隨著清倉拍賣的庫存去化步入尾聲，綜合各廠說法，品牌廠採購力道已有逐漸回歸正常跡象。紡拓會資料顯示，今年首季美國服飾進口量出現二二年第三季以來首次成長、年增一．五％。

奧運題材激勵

另一項數據則架構在美國持續降低對中國製造業依賴，縱然近五年中國服飾單價累計下跌二二％、其餘來源全面上漲，不過美國自中國進口額下降四○％，轉向印度、越南等東南亞國家。

根據Statista預測，二三年全球服飾產值約一．七四兆美元，到二七年會達到一．九四兆元，年複合成長率約三％，縱然短期內成長幅度將可望回歸到正常軌道，不過後續成長力道將會趨緩，成衣產業雖然可維持相對穩定，但是也代表代工業者若無法取得新客戶、新市場，在同業價格競爭之下，將很難出現成長。

而Statista數據也顯示，二二～二三年整體市場成長約十八．八％，尤其是女性服飾市場成長強勁，幅度達到二八．九％，銷售通路中Outlet成長率二七．七％，則表明市場對多樣化銷售渠道的需求，而在競爭激烈的快時尚市場，二一年市場規模九一二億美元，二二年提升至一○六四億美元，預估將持續至二七年接近一八五○億美元，除了反映消費者對於變化迅速的流行服飾需求外，實體店面搭配線上購物，也有助零售商與消費者達成雙贏局面。

再從另外兩個機構的報告來看，Maximize Market Research指出，二二年全球機能服飾規模二九四七億美元，預估至二九年將成長至四九二八．六億美元，年複合成長率為七．六二％，而Euromonitor則預測，二二年全球運動服飾銷售額達四二五五億美元，十年內將以六．二％的增速成長至七七一八億美元。

其中，戶外服飾成長性更高一些，年複合年均成長率為六．四％，高於疫情前十二年（二○○七～一九年）的三．七％。而二二年全球運動鞋銷售額總計一五二四億美元，預計至二七年年複合成長率為三．六％。

機能服飾需求成長動能強

綜合來看，不論是運動服飾或是機能服飾市場，需求成長幅度都將會高於整體服飾一倍以上。尤其是機能服飾市場，除了美觀之外，更重要的是功能性，吸濕排汗、隔熱、防紫外線、異味控制與耐用等，且廣泛運用於運動、戶外、醫療制服、軍事、防護裝與工作服等，北美市場具有主導地位，除了對於運動賽事的熱愛之外，戶外防水、防風等功能降低惡劣天候狀況影響，歐洲則是第二大市場，尤其是緯度較高的寒冷國家，亞洲也隨著可支配所得提高，帶動運動健身等保健觀念普及，需求正迅速成長。