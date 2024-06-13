買對股 爽賺填權息行情

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

上市櫃五、六月份股東會陸續召開後，除息大戲接著到來，搶搭除權息行情特快車，有哪些產業值得留意？

每年五、六月是股東會旺季，接著七月一路至九月的除權息旺季，雖然許多公司近年來已漸漸調整配息頻率，每季配息或上下半年分開配息，使每次填權息缺口縮小、上市櫃公司填息更容易，股價波動降低下，也有利於內外資法人、存投族長期持有，六月後陸續隨著股東會召開後，通過或報告今年度將配發的股息，接著就是投資人引頸期盼的除息大戲熱烈登場。

填權息缺口縮小

指標股如權王台積電十三日發出約九○八億元現金股利，至少有一一○萬股民熱烈參與，其他現金股利總額高達百億元之上的還有長榮二一四億元、台達電一六七億元、和泰車一一一億元、和碩一○七億元等，國巨、緯穎、正新、群光、聯強，也來到五○億元之上，本次也是台積電站上八○○元大關後的首次季配息，公司後續填息力道也格外備受市場關注。

六月除權息的上市櫃公司，若單純從現金股利來看，最高的是伺服器組裝大廠緯穎，配發每股四二元現金股利，較前一年度的五○元略為下滑，其他為寶雅二一元、國巨、和泰車皆配息二○元，電子股中另包括創意、京鼎、耕興、崇越、天鈺、瑞儀都超過十元以上；M31、譜瑞ＫＹ、敦陽科、致茂、日月光投控、朋程等公司則在五～八元之間。

十三日為台積電除息日，每股分配三．五元，而五月召開的臨時董事會更進一步釋出好消息，宣布提高首季獲利的配息金額至每股四元，股利發放率升至四五．九八％，較第四季的三八％再增加，普通股與ＡＤＲ除息交易日皆訂在九月，除息頻率增加、加碼額度擴大之下，除息缺口不大加上中長線營運穩健，其晶圓代工強勢地位更讓內外資法人多看好其強勢填息力道。

不少公司加發股票股利

今年除了現金股利之外不乏可看到不少公司加發股票股利，電子股代表如國巨、M31、洋基工程；還有重電設備的華城、亞力受惠台電強韌電網、美國基礎建設帶動公司營運動能，今年也加入股利雙配的行列，專家分析，配發股票股利的公司，多為因應資本強化要求，或股本不大但營運為高成長期，後續的獲利能否跟上股本膨脹的速度是觀察重點。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2304期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

現在買鴻海（2317）風險遠低廣達、緯創！ 他推算：280元等同於909塊的台積電

台股早盤大漲近300點站上22,300點 台積電除息日上漲17元開923元

台積電今拚秒填息 ADR勁揚…法人看好除息秀

緯穎、嘉澤 權證四檔鍍金

相關新聞

奧運來了！成衣業否極泰來

隨著庫存趨於健康水位，搭配奧運將至，紡織產業將可望迎來轉機，重返成長軌道，可特別留意成衣代工廠的營運表現。

買對股 爽賺填權息行情

上市櫃五、六月份股東會陸續召開後，除息大戲接著到來，搶搭除權息行情特快車，有哪些產業值得留意？

從智崴、91APP 看台股6月奇兵

AI產業依舊是科技類股的最重要核心，台積電突破900元，帶動台股攻上22000點，為台股多頭指標，長線趨勢依舊看好，另可留意相對低基期的轉機股，或將發揮奇兵效益。

謝金河：黃仁勳旋風過後

六月八日，輝達的黃仁勳搭上他的專機從松山機場飛回美國，這一趟行程，他的熱力席捲全台灣，當天他去敦化北路的客家菜館，晚上去八德路的王記肉粽，聽說他打包十四顆菜粽，顯然這位九歲離家的台南子弟滿滿都是台灣味。 這趟傳奇旅程，Nvidia撼動了台灣供應鏈，這次最直接的兩大贏家台積電與鴻海，股價都節節走高，台積電如今到九一四元，鴻海跑到一八八元，另一個是聯發科也到一三二○元，台灣前三大市值企業實力都向前邁進一大步，台積電市值一度跑到二三兆以上，鴻海到二．五兆，聯發科也到二．○三兆，台灣一下子擁有超過三家逾二兆元以上的企業，可以說是實力又更上一層樓。

黃仁勳支持台積電漲價 護國神山評價太委屈

台積電與輝達強強聯手，未來五年看不到競爭對手，半導體先進製程產能奇缺，黃仁勳支持台積電漲價，全球機構法人開始正視台積電評價相對委屈這件事，護國神山後市仍欲小不易。

空運需求高成長 滋補兩族群

貨櫃航運報價因紅海危機而攀高，空運則因需求暢旺而報價走揚，第三季為傳統旺季，航空與承攬業業績都值得期待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。