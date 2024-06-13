從智崴、91APP 看台股6月奇兵

【文／黃俊超】

AI產業依舊是科技類股的最重要核心，台積電突破900元，帶動台股攻上22000點，為台股多頭指標，長線趨勢依舊看好，另可留意相對低基期的轉機股，或將發揮奇兵效益。

台積電ＡＤＲ於台灣端午節股市休市的六月十日晚間，再創一六九．八四美元的歷史新高，換算約當九六七台幣，而台積電則提前於六月六日攻抵八九九元，且於十二日突破九○○元、創下九一四元的歷史天價。外資Barclays證券發布優於大盤評等報告指出，在ＡＩ需求帶動下，先進製程將以ＡＩ伺服器、ＨＰＣ為主，二奈米需求強勁，調高台積電ＡＤＲ目標價至一七○美元，樂觀情境更上看二○○美元。

指數突破二二○○○點

加權指數受台積電激勵，搭配權值股鴻海、聯發科持穩高檔，以及金控股助威，十一日盤中首度突破二二○○○點大關，十二日再創歷史新高點，均線呈現多頭排列，成交量能也屬相對健康，不過也必須留意到，六日台積電上漲四．六八％創高當日，上漲家數僅約一八○○檔上市櫃公司的三分之一，而十二日指數加權指數創高，上漲家數仍是少於下跌家數。

大型權值股為加權指數帶來強硬推升力道，而以中小型股為主的櫃檯指數，近期也創下波段新高，顯示個股仍有各自表述的空間，短線上除了ＡＩ等題材面之外，股王信驊股價持續創下歷史新高，或將成為高價股向上比價的發動契機。五月營收全數出爐，為短線股價調整依據，而六月是股東會的密集期，大老闆對產業未來的展望是觀察重點，接下來則是除權息旺季。

ＡＩ風潮目前主要是從硬體方面快速提升運算能力，賣鏟子的Nvidia無疑是最大贏家，股價漲到一拆十，也正面迎戰蘋果全球第二大市值的地位，背後最重要的推手當然是台積電。基本上，ＡＩ的所向披靡，也同樣代表著半導體產業的重要轉折，從指數的角度來看，費城半導體指數今年三月八日五二一七．八三點，超越當天S&P 500指數的五一八九．二六點，六月十日收盤來到五三六二．四點，再次超越S&P 500指數的五三六○．七九點。

二○○○年的網路泡沫，當時費城半導體指數也曾經追上S&P 500指數，巧合的是當年也出現集中化現象，前十％股票占整體市場市值七二％，而今年三月根據德意志銀行統計，前十％股票占整體股市約七五％，當時背景利率調升至六．五％後停滯，目前則維持在五．二五～五．五％，也同樣都是美國總統大選年。

類似的總體經濟背景，一次網路、一次ＡＩ，無怪乎有不少人認為市場正處於另一個泡沫當中，當然，也有相當多人認為這次不一樣，歷史會不會重演沒有人知道，但是在人性不變的前提下，總會有相當程度重疊性的既視感。目前來看，美股與台股都維持在多頭的軌道上，不用自己嚇自己，但是也必須把已經累積的高漲幅放在心中，謹慎樂觀維持投資步調。

八大廠抱團力抗NVLink

由於當前仍屬ＡＩ產業迅速成長茁壯期，且隨著應用面持續擴大，需求極為殷切，Nvidia擁有眾多優勢，軟硬體結合能力出眾，GPU、CUDA、NVLink三大武器，又推出以ARM架構為基底的Grace CPU，預期未來數年，Nvidia仍將穩坐ＡＩ之王的寶座。此外，台積電在晶圓代工先進製程領先的地位，則可從Intel對於台廠的態度得知，技術層面要追上的難度越來越高。簡單來說，現階段投資Nvidia與台積電，都是在趨勢正確的軌道上。

然而就如同台積電在晶圓代工領域、蘋果在智慧手機市場，王者勢必要接受各方挑戰。包括AMD、Broadcom、Cisco、Google、慧與科技（HPE）、Intel、Meta與Microsoft，八家國際大廠宣告，為ＡＩ資料中心網路制定了新的互聯技術UALink（Ultra Accelerator Link），試圖透過為ＡＩ加速器之間的溝通建立開放標準，打破領導者Nvidia的壟斷。

除了GPU與CUDA經過多年投入研發，已幾乎是難以跨越的護城河優勢，不過王者的能耐絕不僅止於此，可互聯GPU、CPU、記憶體的NVLink，就是其中一項技術，可在ＧＰＵ之間以每秒一．八ＴＢ的速度傳輸，搭配NVLink機架級交換機，理論上可支援五七六個完全連接的ＧＰＵ，目前實際則支援DGX B200 NVL72系統中最多七二個ＧＰＵ。