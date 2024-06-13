謝金河：黃仁勳旋風過後

【文／謝金河】

六月八日，輝達的黃仁勳搭上他的專機從松山機場飛回美國，這一趟行程，他的熱力席捲全台灣，當天他去敦化北路的客家菜館，晚上去八德路的王記肉粽，聽說他打包十四顆菜粽，顯然這位九歲離家的台南子弟滿滿都是台灣味。

黃仁勳效應的三大贏家

除了這三大，跟上來的還有廣達，去年股價到二八二元，今年從一八八元到二九九元，市值到一．○六兆，這次創新高，但力道不如去年那麼威猛；另一個是技嘉，去年一口氣狂奔到三八二．五元，今年是從二一三元跑到三九四．五元，市值是一九二三億；跑得比較快的是緯穎，去年從七一八元大漲到二一四五元，這次從一三二五元飛奔到二八六五元，市值到四五六六億元，打敗台塑、南亞、統一，成為台灣第十四大企業。

從黃仁勳效應來看，台積電、鴻海、聯發科是三大贏家，然後是廣達、緯穎、技嘉，剩下的是掉隊的，像英業達去年最高七三．五元，現在不到五五元，光寶科去年一七四．五元，現在一○五元左右，這次吃飯沒有受邀的仁寶維持在三五元附近，這次在Computex頻頻露臉的華碩跑到五四○元，也算贏家之一。而緯創光芒跑到緯穎，去年緯創衝到一六一．五元，今年欲振乏力，股價回測年線，大約在一○七．五元，這是伺服器的聚落。

機殼的勤誠這次跑到三四七．五元，也算是贏家，相對營邦從六四二元跌到三○一元，優勝劣敗，股價已經呈現。另外，散熱的雙鴻跑到九六五元，奇鋐跑到八一七元，高力到五三七元，甚至二軍的廣運也衝到一四○元。從股價的反應來看，伺服器下一個戰場一定是有散熱，不管是水冷、液冷，看誰能領先達陣！這次股價急衝在反應這個產業的未來，但是散熱門檻是高的，不一定每一家都做得好，最後衝上去的股價必須有穩定可靠的基本面來支撐。

股價跑得比人快

像廣運從一四○元跌下來速度很快，去年第四季本業虧損三．一一億，第一季本業虧損一．五五億，相比之下，奇鋐本業單季獲利逾二○億，ＥＰＳ四．○八元；雙鴻首季ＥＰＳ四．五一元，散熱的公司一軍、二軍似乎有很大差距，像萬在首季本業賺一九○○萬，業外四四○○萬，股價跑到七六．五元，下來修正速度會很快。

另一個是黃仁勳在六月二日台大演講秀出人形機器人，也拉動所羅門大漲到一八四．五元，廣明到一三五元，佳世達入主的羅昇也衝到七三元；還有視覺感應的低雜訊、高解析度的網路攝影機，黃仁勳在供應鏈上的大串名單上赫然有慧友、其陽，慧友原本是高林李忠良投資的公司，長期以來虧損累累，每股淨值跌到八．六三％，這次研揚莊永順入股十五．九五％，取得經營權，這回影像處理成為當令產品，慧友股價連續拉出六支漲停板，其陽也漲到一三八元，其實其陽去年ＥＰＳ○．四五元，今年首季只有○．一元，這也證明了股價跑得比人快。

協作機器人產業在台灣實力並不強，廣明旗下的達明機器人努力很多年終於轉盈，今年首季淨利三五七．六萬，所羅門首季仍虧損二三○○萬，生產自動化控制系統的羅昇，長期本業一直都虧損，後來大股東把四八．七％股權賣給友通，這次都因為黃仁勳來了，股價又復活，不過股價跑太快，基本面跟不上，股價很容易翻船。

這次機器人題材推高了像生產自動化感測的桓達，股價突然衝到二○八元，過去很多年股價都在九○～一○○元之間，幾乎沒有什麼波動，這次時碩工業從四九．六五元跑到八三元，鈞興跑到一六二元，都有這個效應。其實和機器人產業最直接的是台灣精銳的減速機，這次股價沒有跟著翻騰，台灣精銳持股一○○％的日月千禧去年淨利六五三五萬元，對台灣精銳已經出現正面效益。