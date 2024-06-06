精選好股不怕端午變盤

【文／方亞申】

輝達執行長黃仁勳抵台固樁，旋風式會晤各大代工廠，揭櫫第四次工業革命AI時代來臨，而台股身處高檔震盪加劇的節骨眼，讓歷史經驗「端午變盤」的說法充滿話題性。

台灣ＡＩ相關產品總體出貨將越來越高，也帶動台灣今年經濟成長，主計處已調升至成長三．九四％，可以說今年是ＡＩ救台灣，大多數公司在近期股東會中都對ＡＩ持肯定加分看法，加上蘋果新機也將進入組裝出貨或旺季，下半年展望正面居多。不過消費性電子產品好轉速度不是那麼快，庫存見底但不代表馬上大肆拉貨，還是看各公司表現。

傳產方面，中國無預警將從六月十五日起取消《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ＥＣＦＡ）協議中的一三四項關稅減讓，與上次偏重石化業不同，這次涉及到的紡織、機械對台灣中小企業所屬產業較為不利。

資金動能助漲存款餘額飆高

財政部即將公布的五月份出口，呈現連七紅，估出口規模落在三八七至三九七億元，年增七至十％。四月出口為三七四．八億美元，年增四．三％，累計前四月出口一四七八．一億美元，年增十．六％。主要靠ＡＩ商機強勁。以市場分析，對美國因資通與視聽產品買氣旺盛，出口值突破百億美元、年增率八一．六％刷新單月最高紀錄；對中國大陸與香港年減十一．三％。促使主計處調升今年台灣經濟成長，ＡＩ供應鏈助益良多。

另一方面台灣內部資金滿溢，超額儲蓄將突破四兆新高。行政院主計總處最新預測，今年超額儲蓄率上修至十六．七％，超額儲蓄高達四．二一兆元，繼連續四年站穩三兆元後，今年將首度衝破四兆元，為歷史新高，顯示閒置資金仍多。而此次上修超額儲蓄率，表明主要是因為出口轉好。雖然主計總處對今年民間投資成長率預測僅一．五二％，但今年民間投資名目金額達五兆元，以近五年觀察，僅次於二二年的五．三兆元。

另一項台灣資金動能「氾濫」證明是，金管會最新公布，國銀三月底存款餘額一舉飆破五六兆元新高，單月增加五五八七億元的存款，創同期增量新高。而今年首季國銀存款增加一．一八兆元，較去年同期增量再多出八九％，存款餘額一舉從去年底五四．九兆元，至三月底為五六．一兆元。國銀存款已連續六個月增加，三月底國銀存放比亦拉高到七○．五六％，創十七個月新高。意味銀行放款增加、央行又微幅升息，對於今年銀行業因利差，獲利增加又是利多！

被動元件、工業電腦補庫存

黃仁勳屢屢稱讚台灣是這波ＡＩ帶領第四次工業革命的全球重心，從上游台積電（2330）獨家代工晶片、先進封裝、散熱、機櫃、電源供應器、路由器、ＰＣＢ、高速傳輸線等等，除了記憶體韓國海力士幾乎通吃外，其他都是台廠傑作，對台灣出口幫助自然是很大。加上台灣資金從過去川普開始勸離廠商離開中國，台商返台、小英政府祭出優惠措施，這幾年廠商獲利匯回，貿易順差等等，台灣資金真的淹到天花板。

台灣中經院發布五月製造業ＰＭＩ自四九．四大幅度跳升至五五．四，轉為擴張，寫下二二年五月以來最快擴張速度。展望後市，廠商對未來景氣看法仍趨樂觀。此外，從五月ＰＭＩ走勢可看出廠商消化庫存已告段落，新的拉貨力道湧現，製造業以採購關鍵物料為主，目前客戶存貨已連續十九個月低於當前客戶所需。意味著廠商回補庫存動作，隨時可能出現，最近被動元件龍頭國巨、工業電腦等產業就開始有出現此現象，股價將落後補漲。

台股經過第一季的強勁表現後，四月及五月漲幅縮小，市場關注乖離率過大的問題。但由於台股首季獲利強勁，加上ＡＩ伺服器需求強，高盛上調ＭＳＣＩ台灣指數的預估獲利，預估企業今年ＥＰＳ成長率由二二％調升至二六％，二五年維持二二％成長，都高於同業預估，並據此將台股目標指數上調至二萬三千點。

台灣景氣有ＡＩ伺服器帶頭，接下來AI PC及邊緣運算，加上蘋果新機推出，下半年可望再現一波榮景。加上台灣資金充沛，只要有業績、基期較低應該都有機會補漲。當然前提還是觀察美國景氣及股市表現。

聯準會最重視的就是失業率及物價。五月底美國商務部公布，四月個人消費支出（ＰＣＥ）月增率○．二％、創一月以來最低，低於市場預期的○．三％；三月月增率自○．八％下修至○．七％。而美國十年期公債跌落四．五％下，科技大廠又出現近一步裁員；另一方面，石油出口國組織與盟友（OPEC+）開會後同意，延長目前減產五八六萬桶的安排至二五年，油價從七九美元持續暴跌至七三美元附近，較年初僅上漲四％，且穀物情況今年持續低迷，只有非鐵金屬表現較佳，銅、鎳、鋁、錫等，今年累計都上漲超過十五％。接下來就看五月份非農就業數據，這是聯準會降息的另一個關鍵考慮因素。若不如預期，聯準會九月份降息可能性將加大。六月十一及十二日聯準會將開會。最近美元指數走弱降至一○四．五以下，若低於一○六，則有利聯準會鷹派聲音下降。