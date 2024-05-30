微軟市值龍頭 輝達威脅蘋果

【文／魏聖峰】

Nvidia、微軟、亞馬遜和Alphabet均受惠ＡＩ，Alphabet市值重返兩兆美元，台積電未來成長性也被看好。禮來、諾和諾德因減肥藥，獲利維持強勁成長。

第一季全球大型企業都已公布財報，綜合各家財報數據，亞馬遜、沙美石油的營收最高，淨利最高的是沙美石油，上季賺了二七五．六億美元，谷歌母公司Alphabet和蘋果各居第二、三位。今年以來，Nvidia股價累積漲幅一三○％，市場給予高達六一．九九倍的本益比，凸顯市場持續看好未來Nvidia的成長動能。這兩年減肥藥著稱的禮來和諾和諾德，因為獲利成長持續被看好，市場同樣給予這兩家藥廠高本益比。

沙美石油是沙國最大的國營企業，從沙國出口的原油幾乎都算在沙美石油的帳面上。受到OPEC+產油國從二二年十月至今維持原油減產效應，沙美石油每日原油出口量約九○○萬桶，遠低於該公司每日產能的一二○○萬桶。沙美石油上季淨利年減十四．五％，獲利萎縮的主要原因在於出口原油的數量下降，以及煉油和石化的利潤下降所致。國際主要石油公司上季獲利均下滑，英國石油（ＢＰ）受天然氣價格下跌拖累，淨利銳減七二％，僅剩下二三億美元，艾克森美孚石油上季淨利，也因為煉油利潤率下降以及天然氣價格下跌影響而減少二八％，成為八二．二億美元。

ＡＩ巨頭Nvidia在ＡＩ晶片出貨量供不應求，即使每顆H100、H200價格昂貴，在大型ＣＳＰ業者需求強勁下，Nvidia上季營收年增二．六倍、連續三個季度營收成長都超過二倍。Nvidia上季淨利成長則高達六．二八倍，交出一四八．八億美元的成績；上季毛利率達七八．三五％，是淨利強勁成長的主因。

輝達讓對手看不到車尾燈

全球ＣＳＰ大廠對大型語言模型、推薦指引、生成式ＡＩ應用和訓練等的需求，推動Nvidia Hopper GPU銷售強勁。除硬體外，Nvidia還有CUDA軟體進行ＡＩ訓練和推理，讓客戶離不開Nvidia的ＡＩ環境。Nvidia上季賺一四八．八億美元，在全球大型企業排名最會賺錢的第五位。而Nvidia上季營收二六○億美元，在這全球十六大企業中排名後段半。只要Nvidia維持強勁的營運成長，營收很快就會追上其他大型企業。

Nvidia在三月的ＧＴＣ大會中宣布今年將會推出B100、B200以及Blackwell平台，整體運算進入新領域。執行長黃仁勳指出，客戶對下一代Blackwell晶片的需求大於供給，已有超過一百家ＯＥＭ廠投入，比採用Hopper的數量翻倍。在ＡＩ晶片領域中，Nvidia居寡占地位，超微在ＡＩ晶片也能搶到一些市占率。

不過，隨著Nvidia推出B100、B200以及Blackwell平台後，超微似乎越來越難看到Nvidia的車尾燈。Nvidia財報公布後股價頻創歷史新高，最新資本市值已超過二．八兆美元，在全球主要企業排行榜上不但穩居第三位，而且還持續向第二位的蘋果市值縮小差距，同時拉大與排名第四位Alphabet市值的差距。

在ＡＩ需求推升下，國際ＣＳＰ大廠的亞馬遜、微軟和Alphabet這次都交出不錯的獲利表現，同時推升財報公布後股價的創新高表現。

AWS、Azure市占率縮小

上季亞馬遜營收年增十三％、達到一四三三．一億美元，是全球前十六大企業中營收次高者，僅次於Wal-Mart。上季亞馬遜ＡＷＳ營收在客戶對ＡＩ雲端運算需求強勁下，該部門創下年增十七％、二五○億美元的表現。ＡＷＳ淨利九四．二％，營益率為三七．六％，創下該部門成立以來的新高獲利表現。為了強化ＡＩ的基礎架構，亞馬遜客製化的ＡＩ晶片發揮效應，未來的雲端運算中，ＡＩ將會是各家公司致勝關鍵，誰的ＡＩ運算速度最強大，就能爭取到最多的客戶。亞馬遜的ＡＩ技術顯然都是自己開發出來的客製化晶片，ＡＷＳ全球市占率三一％，仍居第一。