【文／方亞申】

台股站上二萬點，台灣半導體及伺服器搭上輝達業績及股價噴出列車，六月又有台北國際電腦展、蘋果發表會及眾多公司股東會，都偏向正面訊息，而且作帳行情醞釀中，台股將持續熱絡！

美股總市值第三名達二．八兆美元的輝達，公布財報，超過市場預期的營收及獲利，加上對後市看法極為正面，並將分拆（一拆十），股價聞訊直接跳空登上一千美元，而「台灣隊長」黃仁勳公開說，台灣電子是令輝達業績成長起飛的主因，相當感謝台灣的幫助。輝達帶動美國費城半導體指數創高，那指亦同。

美國四月綜合ＰＭＩ大幅攀升至五四．四、創二五個月新高，主因是服務業表現絕佳，這也為第二季經濟穩健增長寫下好兆頭，美國一連串經濟數據意外強勁，加上聯準會（Fed）官員近日發言釋出偏鷹訊號，令許多投資人與專家預期今年夏季可能等不到降息，而通膨隱憂揮之不去，聯準會公布的最新會議紀錄顯示，官員對於降息依然欠缺信心，甚至有人認為若通膨升溫的話不排除升息，一度令市場大為驚恐。

馬斯克也參加ＡＩ賽局

不過美股創高是事實，過去股市常有說「五月賣股走人」，不過據統計，自一九四五年以來，標普指數夏季平均漲一．六％，多數年份呈現正報酬。這段期間有十九年是總統選舉年，股市表現更出色。在大選年的平均漲幅達三．七％，是夏季漲幅的二倍有餘，八○％時間維持漲勢。若於總統大選年的前一百個交易日上漲，該年其餘時間表現不弱。在大選年有九三％時間走高，平均漲幅十．一％。

美股近期焦點就在ＡＩ上，輝達公布財報優於預期，且展望本季，預估營收二八○億美元，高於市場預期的二六六．一億美元；輝達還宣布拆股計畫，一股拆為十股，使其股票更易流通，預計六月七日生效。

輝達上季財報營收及獲利明顯優於市場預期，股價大漲創高，總市值來到二．八兆美元，市場預期未來或有衝撞總市值之王微軟三．一五兆美元總市值地位。現階段如超微或是亞馬遜、微軟、谷歌等自製ＡＩ晶片還看不到輝達車尾燈，輝達依舊獨霸市場，但是輝達業績來自於上述這幾家大公司比重高，一旦他們買進ＧＰＵ力道縮手，輝達業績不就難以大成長？其實上述大公司之間彼此之間也競爭激烈，但是重心是放在應用端。

以近一年被中國低價電動車殺得很慘的特斯拉來看，馬斯克為挽回頹勢，計畫推出xAI超級電腦。市場傳馬斯克的人工智慧新創公司xAI，正計畫建造一台超級電腦，為下一代人工智慧聊天機器人Grok提供動力。馬斯克表示，希望在二五年秋天之前讓這台超級電腦運作起來。xAI可能會與甲骨文合作開發這台超級電腦。馬斯克直言這將是一個「算力超級工廠」。預計完成後，連接在一起的晶片組將是當今最大ＧＰＵ集群的四倍。

自二二年OpenAI的生成式人工智慧工具ChatGPT問世以來，該技術一直是科技巨頭微軟和谷歌、臉書以及Anthropic和Stability AI等新創企業之間激烈競爭的領域。

軍備競賽離不開輝達晶片

目前，xAI正在開發一款名為Grok的聊天機器人，它可以即時存取社群媒體平台Ｘ。馬斯克曾公開表示，xAI將需要多達十萬個ＧＰＵ來訓練和運行其下一版本的Grok。為了讓聊天機器人更智能，xAI計畫將所有這些晶片串聯成一台超級電腦。目前，xAI已經從甲骨文租用了大約一．六萬台H100晶片伺服器。而xAI估值已達二四○億美元，為充實資金，xAI計畫在六月完成一輪融資，xAI及其聊天機器人Grok將能夠利用馬斯克社交平台Ｘ的高品質數據。獲取數據對於建立大型語言模型至關重要，而大型語言模型是人工智慧聊天機器人的驅動技術，xAI旨在與OpenAI等其他資金雄厚的企業競爭。馬斯克也表示，xAI的Grok仍有許多工作要做，才能擁有與Google Deepmind和OpenAI相抗衡的人工智慧。

馬斯克表示，訓練Grok 2型號需要約二萬個輝達H100 GPU，並補充說，Grok 3型號及以上型號將需要十萬個輝達H100晶片。為了完成算力超級工廠，需要大量搶購輝達的晶片。無論是OpenAI及其盟友微軟，或是Google、亞馬遜、臉書、xAI，其ＡＩ軍備競賽都離不開輝達的晶片。