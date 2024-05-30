謝金河：台股走過少林十八銅人陣

【文／謝金河】

經過關鍵的五二○，台灣的天空利空不斷，先是總統賴清德在就職典禮中提出兩岸的不互隸屬關係，這個說法得到台灣民眾逾七成的認同，卻引爆北京當局的玻璃心，中共發起為期兩天的軍演，全球報紙頭條都注意這則消息，尤其是日本格外重視這件事，各大媒體都以最廣泛的版面處理這則新聞。

演習這一周，台股與中港股市卻拉出不同的格局，台灣的加權指數單周大漲三○六．八七，櫃買指數上漲三．二九，反觀中港股市都出現下跌，上海股市下跌六八．二八，跌幅二．○七％，深圳成分指數下跌二．七三％，滬深三○○下跌二．○六％，香港國企指數下跌四．七五％，恆生指數大跌九四四．六七，跌幅四．八三％，這場軍演沒有嚇到台灣的股市投資人，反而是香港股市跌最慘，這個現象也引來中國小粉紅的討論。

另一個是台灣的立法院，藍白聯手，由傅崑萁、黃國昌領銜，挾多數暴力通過立法院擴權五法，台北街頭又出現民眾抗爭，五月二十日、二十八日都有民眾上街抗議多數暴力及惡法，這場儼如二○一四年太陽花抗爭事件的翻版，沒有像當年民眾攻占立法院那麼壯大，但數萬民眾自動自發上街頭，已成另一種新民意，這個事件中，本來是民眾黨扮演關鍵少數的絕佳機會，但整個黨被黃國昌一人綁架，民眾黨成了國民黨附隨組織，不小心會有走向小泡沫化的疑慮，未來國會仍將是多事之秋，大家對國會的紛亂可能要有心理準備。

可能輪到企業人士表態

第三個衝擊人心的是五月天被迫表態，演藝人員大咖被要求選邊站，贊成統一、反台獨，五月天在台灣擁有廣大的粉絲，這回等於是他們告別台灣，走向中國市場，這當然會給台灣的粉絲帶來錯愕，這場演藝人員的被迫表態，未來可能也會輪到企業人士表態，其實這正是自由民主與集權獨裁的分際，在自由體制下，沒有人會逼你表態，但是在集權專制下，你沒有不表態的自由，從歷史角度來看，當選邊與人類價值背離的時候，選錯邊必定會付出代價，五月天得到中國市場，很可能錯失台灣市場的票房，這也是無奈選擇，而台灣民眾看到藝人選邊也逐漸習慣了。

台灣上市公司最早選邊的是二○一二年總統大選前夕，宏達電董事長王雪紅透過電視轉播，承認九二共識，說世界上只有一個中國，這個時候宏達電股價正好漲到一三○○元，但這十幾年來，宏達電從此再也沒有站起來。另一個是喜歡站出來批評政府的是台玻林伯豐，在九○年代，台玻一向以不借錢、績優公司著稱，股價在一九八九年一度到一八八元，那年ＥＰＳ五．四元，如今負債逾四○○億，業績陷入虧損。另一個喜歡批評台灣的鄉林股價從一二四元跌到票面附近，這些年在中國賠大錢，台灣的鄉林也連續進入第四年的虧損。這也是我常說的「吃果子拜樹頭」的觀念，台灣是我們生於斯、長於斯的地方，台灣好，你的子子孫孫也會好！台灣不好，你的子孫也會跟著顛沛流離，這些年，台灣各方面的表現很不容易，我們珍惜她都來不及，居然有人用腳踢她，用刀子捅她，這是令人傷心錯愕的事。

資金回流與ＡＩ革命

五月在「Sell in May」聲中，台股表現出類拔萃，到五月二十八日為止，加權指數已大漲一七三七，漲幅達八．六四％，櫃買指數上漲四．三六％，相較於深圳成分指數下跌二．○五％，上證小漲○．一五％，台股漲幅略勝Nasdaq，只輸給Nvidia領銜的費城半導體指數十二．七％。

台股從去年以來表現可圈可點，今年在五二○之後，加權指數漲到二一九六七，這是非常不可思議的事，過去台股面臨萬點關卡制約長達三十年，這次面臨兩萬關卡大考驗，指數居然如履平地一般，令人感到不可思議，這當中有兩個關鍵助力，一個是資金回流的力道，先前我們提及在二○一九年之前，台灣的銀行存款年增一．五兆，二○二○年之後，年增三．四兆，最大原因是過去台灣人賺錢會把錢匯到中國，有的投資，有的置產，有的炒股，如今這些資金不但不進中國，還快速回流，這次錢潮回流速度及總量都是歷史之最，因此，即便五二○之後，大家看到三個空前大利空罩頂，台股仍然昂首向前行。

台股奮勇挺進，資金的力量是很重要的源頭，但真正基本面的力量來自這次ＡＩ帶來的產業革命。時序又到了五月二十七日這一天，去年這一天，大家看到黃仁勳去向台大畢業生演講，從這一天起，ＡＩ成了大家朗朗上口的投資名詞，二二年底，Nvidia分割後，股價只有一○八．一三美元，到了二三年五月，Nvidia從三○○美元左右出發，任誰也沒有想到在短短一年之中，Nvidia股價出現這麼巨大變化。

到今年五月二十八日為止，Nvidia已經大漲到一一四九．三七美元，市值快步跑到二．八○二兆美元，看起來很快就要追上蘋果，這是難以想 像 的巨大變化，也是一場浩大的ＡＩ革命！Nvidia帶動整個半導體產業，台積電是全球快速運算晶片的最重要後勤司令，這回ＡＤＲ股價漲到一六○．六六美元，市值達八二九九億美元，穩居世界前十大，台灣的台積電也以二二．五三兆穩居龍頭，台股也在台積電不斷加溫中，市值逼近七○兆台幣大關。