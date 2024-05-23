GB200供應鏈最新贏家

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

電腦展開展在即，市場引頸期盼GB200最新供應鏈名單曝光，而ODM大廠首季財報法說會後，外資券商分析師罕見的雀躍，鴻海、廣達、技嘉目標價全面被調高，儘管三家ＯＤＭ大廠股價已漲多，但分析師直言，GB200伺服器供應鏈出貨趨勢相當明確，且由於進入門檻變高，硬體供應鏈亦出現大洗牌及訂單集中化，能取得訂單的廠家，後市仍大有可為。

鴻海靠CMMS模式奪大單

GB200伺服器量產箭在弦上，不管是產業界或是法人圈，都積極盤點最大贏家，而這其中，又以鴻海奪得GB200 NV72及NV36伺服器機櫃主要訂單份額最受矚目，包括大摩、高盛證券、瑞銀等重量級外資券商全面調升鴻海目標價至二○○元以上，外資券商一致認為鴻海相較於其他ＯＤＭ廠評價低估，即便自三月以來鴻海股價已大漲七成，仍未達滿足點。

摩根士丹利證券直言，最近與全球超過五十位的機構投資人討論發現，很多客戶最近都想重新投資鴻海，但不確定鴻海取得ＡＩ伺服器訂單的核心競爭力如何，及其來自ＡＩ伺服器的潛在貢獻力，為此，大摩深入研究，市場普遍將鴻海定位為電子代工大廠，但鴻海這次能取得GB200 NV72及NV36伺服器機櫃包括運算板、交換匣到SmartNIC及DPU資料處理器的主要組裝訂單，主要歸因於其擁有獨創的零組件模組快速出貨與服務（Component Module Move Service; CMMS）模式，因而能同時勝出取得輝達GB200 DGX/MGX NV72及NV36的伺服器機櫃整合業務訂單及主板的組裝訂單。

摩根士丹利預估，鴻海明年來自ＡＩ伺服器的營收將達到二五六億美元，較今年成長超過三成，其中四六％來自於輝達HGX GPU伺服器、五四％貢獻來自於GB200 NVL72/36伺服器機櫃，且拜CMMS模式之賜，預期鴻海明年來自ＡＩ的獲利貢獻將較今年大幅成長一二六％至一八○億美元，其中四成貢獻來自於高階的伺服器主板組裝及三五％貢獻來自大規模的GB200伺服器機櫃整合。

鴻海取得大份額的GB200訂單利多推升股價大漲近七成後，外資分析師一致認為，鴻海股價仍實質性的低於ＡＩ伺服器ＯＤＭ同業，包括緯創、廣達、技嘉及緯穎都享有平均十五到二○倍的本益比，但鴻海僅有十二倍出頭，這顯示市場仍未全面認同鴻海在ＡＩ伺服器營運的成長性，亦未理解鴻海未來來自ＡＩ伺服器的獲利爆發力，向來保守的大摩也罕見的將鴻海目標價從一五五元大幅調升至二一○元，並預估鴻海今、明年ＥＰＳ分別為十一．○五元及十三．五元，對鴻海的獲利預估低於瑞銀、花旗及匯豐等外資券商，市場普遍預估鴻海明年每股盈餘將可上看十四元。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2301期；訂閱先探投資週刊電子版

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