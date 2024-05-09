Q2營收開紅盤 起底主流股

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

隨著第一季財報及四月營收陸續出爐，業績亮眼之個股也獲得資金青睞，且若第二季營運可望再向上的標的，則更可望有續航力。

台灣上市櫃第一季財報及四月營收陸續出爐，法說會旺季也將起跑，短線上資金著墨具業績題材的個股，且若預期第二季營運可望再向上的標的亦將更加受到市場關注。進一步來看，有不少個股創下歷史最旺四月營收，像是鴻海、永信建、威剛、臻鼎ＫＹ、穎崴等單月業績皆改寫同期之最，為盤面人氣焦點。

資金著墨業績題材

鴻海受惠客戶拉貨動能帶動，四月營收為五一○八．九六億元，月增十四．二％、年增十九％，旗下四大產品線包括電腦終端產品、消費智能產品、元件及其他產品以及雲端網路產品之營收都出現月增及年增雙成長；累計前四月營收一兆八三三○．五九億元，年減三．一一％。針對未來展望，鴻海表示，由於第二季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，能見度大約與目前市場預期相當，因此預估第二季營運展望將呈現季增、年增表現。

在十四日鴻海法說會前，美系外資也出具最新報告，看好鴻海為輝達（Nvidia）超級晶片GB200供貨ＡＩ伺服器、交換器和液冷等周邊方案，可望提升客戶滲透率，並挹注下半年的業績表現；外資預估今年鴻海ＡＩ營收將達十％，二五、二六年則將分別成長至十六％、十七％，同時，亦將鴻海目標價從一七二元上調至二○一元。

而記憶體報價上漲，也反映在個股營運表現上，並連帶記憶體族群股價轉強。其中，記憶體模組廠威剛四月合併營收達三八．四八億元，年增八○．八％；累計前四月營收為一四七．二九億元、年增五七．七％。公司表示，目前上游供應商正積極將產能配置與投資重心轉向高頻寬記憶體（HBM），加上產業庫存水位健康，預期第二季動態隨機存取記憶體（DRAM）以及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價仍將持續走揚，可望挹注毛利率成長。

記憶體報價上揚助營運

威剛也指出，ＡＩ終端應用產品於第三季起陸續上市，可望帶動下半年及明年有更多的ＡＩ需求出現，因此上游供應商無不加速轉進HBM與DDR5產品，但目前HBM生產難度與產能耗用率都相當高，故在有限的產能供給下，今年DRAM價格欲小不易。NAND Flash方面，雖然目前上游供應商已陸續恢復獲利，並逐步調升產能利用率，但對於價格及產能規劃仍相當理性，加上近期企業用及資料中心的SSD需求明顯復甦，可望支撐NAND Flash價格續揚且態勢穩健。

另外，扮演記憶體漲勢領頭羊的模組廠十銓，首季繳出每股淨利四．一元佳績，創下單季歷史新高。公司也指出，雖然目前現貨市場需求沒有很好，但未來兩季沒有任何降價的可能性，且會逐季上揚，至少還有十五到二五％的漲幅空間；此外，現在漲幅多在DDR5，但DDR4待一到二季庫存去化後也會跟上。

而十銓也握有龐大的低價庫存，截至第一季底庫存為五六．四三億元，季增六七．八五％，當中DRAM占七成、NAND占三成；而DRAM的六成是DDR5、四成是DDR4。市場預期，在低價庫存與DRAM售價上漲的趨勢下，十銓第二季營運持續看旺，且進入下半年後，包括電競等進入傳統旺季，加上AI PC/NB趨勢發酵，都可望進一步帶動公司出貨量再增長。

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