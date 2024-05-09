5月重頭戲 ETF換股

【文／方亞申】

台股五月聚焦在近7000億元ETF將進行換股，對個股漲跌影響不小，而首季財報即將公布，有業績支撐的會是選股重點；接著是輝達業績公布，相關股配合高息率，對股價將較有表現機會。

台股五月天滿滿的ＥＴＦ換股味道，搭配五二○政治行情，多空皆充滿機會。

四月份在國際原油及非鐵金屬價格大漲超過一成下，市場擔心通膨下不來將影響聯準會六、七月降息，甚至今年不降息。不過在聯準會主席公開說至少美國今年將不升息後，美元指數及原油價格等急速拉回，分別跌破一○六及八○美元、十年期美債殖利率跌破四．五％，加上美國公布四月非農業就業人數僅增加十七．五萬人，遠少於三月的三一．五萬人增量；工資升幅也持續減緩，有助緩解通膨，也顯示經濟降溫，是聯準會樂見的情況。

五月賣股走人？

另一方面，美國財報季即將步入尾聲，截至五月三日止，標普成分股當中有高達八○％企業發布財報，近八成獲利超預期，整體獲利較去年同期成長五％，創下二○二二年第二季以來獲利年增幅最高紀錄。截至目前，美國企業的整體營收成長率為四．一％。若為第一季實際營收成長，將是標普企業連續第十四季營收增長。FactSet的調查預測，今年第二、三與四季的企業獲利成長幅度預估將達九．六％、八．四％與十七．一％。至於二四年全年獲利成長將上看十一％。

五月賣股走人，指的是每年五月到十月的股價表現，比十一月至隔年四月黯淡，不過統計過去四十年依循「五月賣股走人」這句投資格言操作的績效不佳，反觀夏季有超過七五％的時間，標普指數都出現正報酬。且按照歷史經驗，美股在總統選舉年夏季多見漲勢。回溯至一九五○年的資料顯示，美國大選年的五至十月，標普指數平均漲二．三％，這段期間有七八％的時間都在上漲。

金融股上檔還有空間

美股四大指數都重新站穩季線之上，由於科技七雄中市場預期季報不好者如蘋果及特斯拉，季報利空不跌反漲，股價可望進入整理。而強勢股谷歌、亞馬遜姿態很高，它們也都表明要繼續加強ＡＩ資本支出。雖然最終還要觀察下旬輝達財報來檢視，不過該股只要站上八八○至九百美元就屬超強。短線道瓊及標普支撐各在三萬八千及五千點。那指及費半各在一五五○○點及四五五○點。

五月三日開始外資買超台股，只要美股未連續大跌，有利台股在二萬點之上震盪，尤其五月最重要是四檔ＥＴＦ換股，由於四檔規模合計近七千億元，超過國安基金的五千億元；加上ＭＳＣＩ指數五月也要調整成分股及台股權重，幾乎五月就是圍繞在這些題材。不過，新被納入及被刪除者，股價都反應在前，當調整後股價高低檔將有限。短線上以剛公布四月營收大好的鴻海創新高為指標，至於廣達有台灣及新加坡政府基金增加持股、技嘉四月營收續創新高、緯穎首季ＥＰＳ達二六．九二元高水準，都有助穩住大盤，而輝達距離新高不遠，若交出超過市場預期成績而股價上漲，台積電必定會被帶動。

從美國資料中心建置主要公司，包括微軟、谷歌、臉書、特斯拉、亞馬遜等，第一季資本支出都是從八○億美元起跳，微軟甚至高達一二○億美元，這些公司單季合計資本支出將近六百億美元，對於輝達自然是利多，所以輝達還是五月台股重要指標。鴻海因為有ＥＴＦ新納入，股價姿態很高，其實該公司是輝達新一代GB200伺服器主要生產商，加上蘋果第三季開始新手機也將準備生產，鴻海四月營收月增十四．二％、年增十九％，今年提前業績成長，應是伺服器部分貢獻，去年ＥＰＳ已經達十．二五元，今年上看十三元，ＰＥ並不高。且中國的工業富聯（FII;601138.SH）股價距離歷史高點二六．九八人民幣不遠，鴻海及FII同時發動，威力也是相當大。

另外，這次四檔合計將近七千億元規模ＥＴＦ將換股，預期不少金融股將入列，玉山金、華南金、兆豐金、第一金、台企銀、中信金等都可能入列，主要是殖利率享有優勢，例如中信金將配一．八元現金，殖利率還有五％，且今年ＥＰＳ有機會挑戰三．五元以上，是典型雙高─高配息及高殖利率，加上低本益比；華南金也預計配發一．二元現金及○．一元股票股利，殖利率四．五五％；玉山金殖利率也超過四％，加上殖利率也超過五％的國票金及京城銀，金融股今年一半以上都是高息率，所以股價補漲或吸引ＥＴＦ買盤此起彼落。金融指數今年以來上漲十．四％，還是低於大盤的十六．七％，在今年經濟成長率預估將超過三．二％，且台灣降息機率不大下，有利金融業獲利。