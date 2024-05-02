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小雞變千金 從興櫃年報找奇兵

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

今年以來已有21家興櫃新股在資本市場初試啼聲，隨著多家興櫃公司陸續送件、預計在五月後轉往上市櫃掛牌，市場焦點不再只關注上市櫃千金股，興櫃的潛力新星也值得留意。

台股近來因為國外利空，數日跌破二萬點，一度上演季線保衛戰，不過反彈的腳步也相當迅速，不到三天便收復失土，站回二萬點之上，盤面上千金股亦激情上演輪動戲碼，聯發科在法說會效應激勵下，股價衝回千元之上；半導體設備的弘塑在四月正式擠入千金股行列，近幾個交易日則衝上一二一○元新天價後拉回整理；信驊四月二十九日收盤再度擠下世芯ＫＹ互爭股王寶座，隨著證交所與櫃買中心對ＩＰＯ掛牌目標維持高檔，不只上市櫃ＩＰＯ市場持續熱絡，新登錄的興櫃生力軍股價表現也相當給力。

不少傳產是獲利績優生

統計今年以來，共有二一家登錄興櫃的公司在資本市場初試啼聲，又以參考價四八九元、三月掛牌的印能科技最受矚目，受惠先進封裝長期發展，市場資金積極搶進，如今已貴為興櫃股王，最高一度衝上一九六○元，如今均價維持在一六○○元之上，掛牌以來漲幅超過二二○％，股價甚至超車上市櫃的的旭隼、嘉澤、創意等，而光焱科技、裕山、金興精密等新兵近一個月也都有超過十五％的漲幅表現。

興櫃年報發布後，根據去年每股盈餘（ＥＰＳ）排名，排行前四名的和淞、兆聯實業、矽科宏晟、潤德都有賺十元以上的水準。

和淞、矽科宏晟都是護國神山台積電廠務工程的協力廠商；和淞一整年賺進二個股本，排名第二的兆聯，則是晶圓廠建置製程排水系統、廢水處理回收系統的重要功臣，全年ＥＰＳ十八．一五元，同樣也是廢水處理相關的公司，還有裕山和將在五月將掛牌創新板的平和環保，但涵蓋的客戶組成較為不同，觀察排行榜中，還不乏看見許多傳產股：錢櫃、築間、路易莎咖啡；生技族群的溫士頓、漢達、醫影等，都有賺進半個股本以上的實力。

溫士頓掌握醫美、眼藥商機

主攻眼藥和醫美兩大領域的溫士頓，是國內唯一擁有六種眼藥劑型技術平台、逾四○張藥證的公司，同時亦開發出的生髮、養髮產品，打入生髮需求最高的日本市場，並深耕荷爾蒙藥品製造、視力保健食品代工等。

自二○二○年打入日本後，不同生髮配方產品獲日本醫美業者大量採用。過去四年營收不僅大幅成長，獲利也由虧轉盈，去年獲利一．五九億元，ＥＰＳ從一九年的負○．二七元衝高至二三年的八．六二元。

溫士頓的青光眼用藥今年全面登場，有別於目前市占第一的輝瑞青光眼藥物，愈高溫、裂解愈快，溫士頓改良成可以常溫保存、防腐劑用量減半，今年將陸續推進醫療系統；針對乾眼症患者，甫於台灣上市的溫舒眼，滿足了缺油性乾眼症患者的治療需求，目前正申請全球專利，未來將以525(b)(2)方式向美國ＦＤＡ申請臨床試驗和上市。

同樣再看到獲利表現相當穩健的阜爾運通，預計五月九日從興櫃轉上市，旗下品牌城市車旅，雖然比嘟嘟房、俥亭等同業更晚進入停車管理市場，但截至今年二月底，已達一○七二個經營案場，十二萬個停車格，居全台之冠，停管業務二三年占比逾九成。公司更自信地表示，二四年全年經營場數將擴增到一二○○場，管理車位預計將再成長到十三．五萬格，挹注今年的營運動能。

而自主研發的智慧停車系統，雖然占比並不高，卻是阜爾運通重要的核心競爭力，其系統包含軟硬體，皆是由阜爾運通自行開發、生產、製造、建置，也是全台智慧路邊開單收費系統設備主要供應商，更推出相關太陽能的路邊收費設備，幫助政府、同業改善以往由人工開單面臨的缺工問題。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2298期；訂閱先探投資週刊電子版

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