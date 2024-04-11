中國力倡晶片自主 台廠利多

【文／莊家源】

隨著美中科技戰進一步升溫，中國政府展現出發展半導體自主化的決心，在中國晶圓產能持續擴充之下，將有利以中國市場為主的ＩＣ設計業者營運表現。

美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）近期發布「實施額外出口管制」新規定，以提高中國取得美國ＡＩ晶片與晶片製造設備的難度，像是輝達（Nvidia）、超微（AMD）、英特爾（Intel）都已有多款ＧＰＵ和ＡＩ晶片產品不能再出口到中國，就連高階遊戲顯卡RTX 4090都受到限制。在美國持續擴大對中國半導體相關出口禁令，與消費性電子需求疲軟等因素影響之下，根據中國海關總署統計料顯示，去年中國進口半導體晶圓數量為四七九五億顆、年減十．八％，金額三四九四億元、年減十五．四％。

中國全力發展半導體

受到美國持續管制晶片，並串聯日本及荷蘭等盟國圍堵中國，限制範圍有進一步擴大的跡象，意圖拖緩中國在先進製程的發展。去年底，中國財政部及工信部公布了新的個人電腦、筆電和伺服器指引，要求政府機構和鄉級以上的黨政機關在採購時納入「安全可靠」的處理器與作業系統，代表不允許再採購使用Intel與AMD處理器的電腦，也不得使用微軟的作業系統，或者外國資料庫軟體的伺服器。

就在新版採購指引公布的同時，中國信息安全測評中心公布了首批「安全可靠」的處理器和作業系統名單，清一色都來自中國公司，其中就包括華為旗下的海思、威盛的轉投資上海兆芯、中國國防科技大學的飛騰、無錫先進技術研究院的申威、龍芯中科與海光信息等；操作系統方面則有基於Linux開發的銀河麒麟、方德與統信等。

從龍科中芯發表的最新款的桌上型電腦處理器龍芯3A6000來看，該產品無需依賴任何國外授權技術，採用龍芯自主指令系統龍架構（LoongArch）與十二奈米製程，建獨立於x86和ARM體系之外的生態體系，最高時脈頻率達2.5GHz，效能與Intel在二○二○年上市的第十代四核處理器相當。

值得注意的是，另一家由威盛與上海市國資委共同成立的ＩＣ設計業者上海兆芯，也發表最新款開先KX-7000系列處理器，採用兆芯自行開發的「世紀大道」x86架構，搭配Chiplet小晶片技術，且支援DDR5、PCIe、USB 4等傳輸介面，雖然目前效能仍無法與Intel與AMD的主流產品相比，但卻是中國半導體業者擺脫歐美技術與制裁的重要一步。

威盛今年有望再成長

ＩＣ設計廠威盛今年第一季營收二一．六三億元、年增五．八一％，去年ＥＰＳ○．八二元。近年積極轉型，由晶片組公司轉型成嵌入式系統及方案供應商，產品專注在四大應用，包括車載、工業、智能建築以及邊緣ＡＩ等領域。

由於威盛是除了Intel與AMD等處理器大廠之外，同樣具備x86架構處理器產品研發能力的廠商。威盛在二○二○年就將一○○％持股子公司Viabase與Viatech的部分晶片組產品與相關技術、資料等智慧財產權賣給上海兆芯，這當中就包含了x86處理器技術，總金額達二．五七億美元，而威盛也因此間接持有上海兆芯約十四．七五％股權。

威盛曾經在ＰＣ晶片組市場叱吒風雲，長期累積下來的龐大ＩＰ資源，使得負責ＡＳＩＣ業務的子公司威宏（VIA Next）接單暢旺，帶動去年第四季獲利大增，全年轉虧為盈。此外，威盛除了受惠中國半導體去美化趨勢，近年在車載、工業應用布局也有不錯進展，去年威盛在北美卡車展（Work Truck Show）展示了一系列智能車載解決方案，包括Mobile360 M800影像車載資通訊系統、Mobile360 AI雙向行車記錄器等，瞄準商用車隊管理，包括計程車、貨車、巴士等應用。